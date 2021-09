Opinión El PSOE está fuera de la realidad educativa Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por domingo 19 de septiembre de 2021 , 10:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No hace muchos días, la senadora socialista Inés Plaza, nos decía que el Gobierno de Pedro Sánchez “pagaba docentes” en Andalucía, mientras el Gobierno de Juanma Moreno “recortaba” las plantillas, y llamaba la atención que las dos mentiras fuesen encajadas sin sonrojo en una misma frase. Pero lo de la parlamentaria socialista Noemí Cruz ante el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, ha sido aún más sorprendente, porque dejarse llevar por la ignorancia es grave, pero por los rumores es aún peor, y si eso lo aderezamos con una interpretación sesgada carente de memoria histórica, pues pasa lo que pasó. En el caso de Cruz, hay que recordar cuando le dijo al consejero de Salud, Jesús Aguirre, que el PSOE siempre había defendido que hubiese “enfermería escolar”, y éste le respondió con cuatro hechos que ella no pudo rebatir. El primero es que habían tenido 38 años para ponerla y no lo habían hecho, el segundo, que ni tan siquiera lo llevaron en su programa electoral, el tercero fue el PP sí que lo llevaba en su programa electoral, y el cuarto, que como consecuencia del covid-19 se trabajaba en instaurarla. Habría que comenzar por aportar algunos datos más, como que el gasto per cápita en Educación en Andalucía en 2020 fue de 918 euros, y el año anterior de 889, las dos cifras más altas desde el año 2005 al menos, y en todos esos años, con gobiernos socialistas. Y otro dato irrefutable es que la última vez que hubo recorte de plantilla en el sistema educativo fue en el curso 2012, cuando socialistas y comunistas compartían el Gobierno andaluz. Fueron 4.500 docentes menos. Ahora, y es otro dato, se ha reducido el número de escolares en toda Andalucía porque ha bajado la natalidad, pero el número de docentes es el mismo del curso anterior. Lo que sucede es que habrá menos personal de apoyo, de ese que se contrató de modo excepcional para reforzar al alumnado que se había quedado atrás por el confinamiento, y también para poder desdoblar aulas bajando la ratio. Según el PSOE, la situación de este curso escolar es la misma que la del pasado, y por tanto habría que mantener el personal extra, cuando ahora está todo el profesorado y el alumnado vacunado, y las familias ¿de verdad que no captan la diferencia? Frente a esos hechos, el PSOE ha procedido a su particular desvirtuación de los mismos porque es cierto que Andalucía recibió dinero del Estado para destinarlo a Educación dentro del llamado “fondo covid”, pero ese dinero llegó solo para el último trimestre de 2020… de ahí hasta final de curso –junio de 2021- lo pagó la Junta de Andalucía. Y ese dinero era para todo, para docentes y para cualquier otra necesidad, y además una cantidad tasada, de tal modo que lo que superara esa cantidad lo pagaba la Junta, y a partir de enero, todo lo pagaba la Junta. No se trata de si eso está bien o mal, solo de que es así, otro hecho. Pero Imbroda le contestó muy bien a Cruz cuando le recordó cómo alarmaron a las familias andaluzas sobre los inmensos riesgos que iban a sufrir sus hijos en las aulas por la mala planificación que se había hecho desde la Consejería para controlar el virus. Pero vaya, cuando resulta que todo eso ha salido más que bien, el PSOE es el primero en felicitar a la comunidad escolar por el éxito, mientras arremete contra el consejero y resto de personal… es decir, contra aquellos que organizaron el sistema que tan buen resultado ha proporcionado. Cuando la parlamentaria preguntó en la tribuna hasta cuando durarían los refuerzos en el sistema público, y añadió que se había enterado de que en la concertada se mantendrían hasta final de año, lo que no dijo es que eso lo sabía porque ella prefiere escolarizar a su progenie en la concertada, aunque tiene un colegio público a la misma distancia. Por eso no se entera de que en la pública también será hasta la misma fecha. Y en esa extraña visión del mundo que exhiben los socialistas, resulta que acusan a Imbroda de actuar de espaldas a la comunidad educativa cuando… ¡lleva ocho acuerdos firmados con la inmensa mayoría de sindicatos del sector! Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 747 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)