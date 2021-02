El PSOE evitó en 1987 proteger una zona arqueológica de Villaricos y ahora lo critica

Ramón Herrera recuerda que en 2013 los propietarios ganaron una sentencia porque la Junta gobernada por el PSOE había determinado el “escaso interés arqueológico” en sus informes, sentencia que no fue recurrida por el Gobierno socialista





La indignación del parlamentario socialista Rodrigo Sánchez Haro, ante la posibilidad de que pueda construirse en las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Villaricos (Cuevas del Almanzora), y que reflejó este miércoles en la Comisión de Cultura, contrasta con el hecho que fuera precisamente el PSOE quien diera lugar a ello.



La comisión debatía una Proposición no de ley presentada por Adelante Andalucía, relativa a la destrucción de los restos de la ciudad romana de Baria por la construcción de apartamentos turísticos en el enclave arqueológico de Villaricos, y aunque Sánchez Haro habló después de que lo hiciera el parlamentario del PP Ramón Herrera, no solo no respondió a lo dicho por él, tampoco dio ninguna explicación. Eso sí, aprovechó para arremeter contra la “revolunción verde” que está llevado a cabo del Gobierno andaluz, y para criticar el hotel rural en Los Genoveses, autorizado en base a informes favorables firmados en época socialista. Para Sánchez Haro, si hay que indemnizar al propietario afectado, pues se le indemniza, que para eso -dice- la Junta de Andalucía tiene superávit presupuestario.



Herrera pidió en una enmienda a esa iniciativa que la Junta de Andalucía mantenga la defensa del Patrimonio Histórico andaluz y proteja los restos arqueológicos de Villaricos, asegurándose de que cualquier obra que se realice en el yacimiento y zonas colindantes cumpla la legalidad vigente, incluyendo las medidas de protección del patrimonio necesarias para ello.



Herrera, que puso como ejemplo de abandono al patrimonio histórico cultural almeriense la gestión hecha en la Alcazaba, ha explicado que “desde el PP nos mostramos favorables a proteger cualquier patrimonio cultural de Andalucía” de ahí que el Grupo Parlamentario Popular haya presentado esta enmienda para garantizar que los restos arqueológicos, en este caso los de Baria, sean protegidos.



En su intervención en Comisión, el parlamentario del PP ha recordado que fue en el año 1987 cuando se delimitó la zona de interés arqueológico en Villaricos, y que en ese momento, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, determinó que la parcela objeto de debate carecía de ese interés aunque ya se conocía la existencia de un muro grande y unas soleras. “A pesar de eso se excluyó del plan especial de protección”, ha insistido.

Ramón Herrera ha continuado explicando que en 2005 la Junta intentó incluir la parcela en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, pero una sentencia de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón a los propietarios “precisamente porque la Junta socialista, en sus informes anteriores, había determinado el escaso interés arqueológico”.



El parlamentario popular ha señalado que “lo sorprendente” en todo esto es que dicha sentencia no fue recurrida por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Supremo, como podía haber hecho.



“Toda la izquierda andaluza que gobernaba en esos momentos en Andalucía, PSOE e IU, renunció a reclamar la protección de la zona”, afirma.



Ramón Herrera concluye recordando la importancia de proteger la riqueza de los restos arqueológicos que hay en Andalucía y afirma que en el caso de que los de Baria se pudieran dañar la paralización de cualquier acción sería lo adecuado.