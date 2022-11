Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE exige al Ayuntamiento que aproveche para la agricultura las aguas de Los Ramblizos

domingo 06 de noviembre de 2022 , 20:16h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha exigido al PP en el Ayuntamiento “que haga las gestiones y actuaciones que sean necesarias para que el agua que se está vertiendo en la zona de Retamar conocida como rambla de Los Ramblizos procedente de la EDAR de El Toyo pueda ser aprovechada para la agricultura”.

Valverde ha criticado “la incongruencia del PP cuando pide al Gobierno de España más inversiones para actuaciones en materia de agua pero no hace nada para evitar que se tire rambla abajo agua como la que se vierte en la rambla de Los Ramblizos y ello con el consentimiento de la Junta de Andalucía”.

La portavoz del PSOE, quien se ha desplazado hasta la zona del vertido, ha podido comprobar que la misma se ha convertido en un vergel gracias al agua que recibe procedente de la planta de tratamiento de El Toyo. Por ello ha pedido al PP en el Ayuntamiento “que haga las gestiones que sean necesarias ante la Junta de Andalucía para que este agua no acabe desperdiciándose en esta rambla”.

Ha propuesto “que la canalice hasta el Bobar para, una vez depurada, que se pueda poner a disposición de los regantes”. “Pedimos un mínimo de sensibilidad hacia los regantes de nuestro término municipal y que la Junta de Andalucía acometa las actuaciones que son de su competencia para que no perdamos ni una gota de agua”, ha resaltado.

Adriana Valverde ha asegurado que “aprovechar el agua que se vierte aquí tendría otra ventaja: los agricultores no tendrían que pagar tanto por el agua porque ésta es mucho más barata que la desalada, que es la que están consumiendo ahora”, por lo que ha reiterado su petición al PP para que “defienda los intereses de los agricultores que tienen sus tierras en nuestro término municipal ante la Junta de Andalucía”.

Para Adriana Valverde, “está claro que con el PP Almería no funciona porque no hace todo lo que está en su mano para que vertidos como éste que llega a la rambla de Los Ramblizos no se desaprovechen de este modo” y ha destacado que “cuando los socialistas lleguemos al Gobierno municipal el aprovechamiento al máximo de cualquier recurso de agua que haya en nuestro término municipal va a ser una prioridad absoluta”.