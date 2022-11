Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar La ciudad de Almería viaja a la World Travel Market de Londres domingo 06 de noviembre de 2022 , 20:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El frío, los recortes o el encarecimiento del gas, junto a las ganas de viajar de los europeos, hacen que, “por sus características, nuestra provincia sea un lugar muy apetecible”, afirma la alcaldesa, María del Mar Vázquez El destino ‘Almería Ciudad’ regresa a la World Travel Market (WTM), una de las ferias turísticas más importantes del mundo del sector junto a Fitur (Madrid) y la ITB de Berlín, que se celebra del 7 al 9 de noviembre en Excel (Londres). Y lo hace con el objetivo de potenciar el producto turístico y la temporada de invierno. Desde hace años, la desestacionalización es una de las máximas del Área de Promoción de la Ciudad, así como recuperar los turistas británicos que se han perdido debido la pandemia, y la WTM es un marco idóneo porque reúne a los principales agentes del sector turístico a nivel internacional, lo que supone una gran oportunidad para que la ciudad de Almería se posicione como uno de los destinos preferidos entre los turistas británicos y los profesionales del sector. La cita, a la que asistirá mañana la alcaldesa, María del Mar Vázquez, junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Jesús Luque, y técnicos de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), se presenta como un encuentro fundamental para promocionar Almería “en un contexto internacional complicado que puede beneficiarnos como destino”, señala la regidora almeriense. Y es que la situación geopolítica puede ser un factor favorable para Almería. El frío, los recortes o el encarecimiento del gas y las ganas de viajar hacen que, por sus características, la capital y la provincia almerienses sean un destino muy apetecible. “Tenemos el clima garantizado, excelentes infraestructuras hoteleras, somos un destino seguro, no masificado e idóneo para descansar o practicar deporte y gozamos de patrimonio histórico, cultural y una gastronomía y una oferta complementaria muy amplia y variada. Lo tenemos todo y debemos aprovechar la oportunidad”, afirma Vázquez. En lo que llevamos de año, cerca de 1.200 turistas británicos se han acercado hasta la Oficina Municipal de Turismo del Paseo, un 243 por ciento más que en el mismo período de 2021, pero todavía muy lejos de los casi 4.000 que recibimos en 2019, por lo que hay que seguir trabajando para recuperar un mercado ‘tradicionalmente almeriense’. Para ello, la delegación municipal mantendrá diferentes encuentros con agentes del sector con el objetivo de regresar a las cifras positivas que representaba este mercado antes de la pandemia. Reuniones con turoperadores, compañías aéreas y prensa especializada son sólo algunas de las citas claves de la agenda del destino ‘Almería Ciudad’ para que “el mercado británico vuelva a tener el protagonismo y peso específico que tuvo antes del coronavirus”, señala la alcaldesa. Más de 30 kilómetros de litoral, un amplio catálogo de atractivos culturales e históricos, un clima apacible durante los 365 días del año, un campo de golf de primer nivel y un potencial gastronómico reconocido en todo el mundo destacan en la propuesta de la capital, que forma parte del stand de ‘Costa de Almería’, en el espacio reservado a Andalucía por Turespaña. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

