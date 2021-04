El PSOE exige al Gobierno andaluz que instale urgentemente en Torrecárdenas el PET TAC que necesita Oncología

jueves 08 de abril de 2021 , 19:02h

Sánchez Teruel recuerda que el gobierno socialista lo dejó previsto para 2019 y, tras la llegada de PP y Cs, “dos años después, nada se sabe”







El PSOE de Almería ha puesto hoy sobre la mesa otro ejemplo más del deterioro que está sufriendo la sanidad pública andaluza desde la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno de la Junta de Andalucía. En esta ocasión, el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha denunciado el retraso de dos años que viene sufriendo la instalación de un PEC TAC en el hospital Torrecárdenas, un equipamiento necesario para la detección de enfermedades oncológicas y el análisis de su evolución.



El responsable socialista ha recordado que el gobierno socialista dejó “todo listo” para que este equipamiento se instalara en Torrecárdenas en el año 2019, lo que iba a permitir que unos 1.000 almerienses al año se evitaran tener que viajar hasta Granada para someterse a este tipo de pruebas.



Sin embargo, según ha explicado, la llegada de PP y Ciudadanos al Gobierno de la Junta de Andalucía truncó esa programación, tal como se encargó de anunciar el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en la visita que realizó en Almería en septiembre de 2019, cuando retrasó la puesta en marcha al año 2020.



Sánchez Teruel ha lamentado que el año 2020 también haya pasado en blanco para la llegada del PET TAC a la provincia de Almería, lo que supone que “se mantienen los desplazamientos a Granada para ese millar de almerienses que sufren enfermedades oncológicas y a los que los profesionales que los atienden les prescriben ese tipo de pruebas cada año”.



Ante esta situación y en nombre de los afectados y del conjunto de la sociedad almeriense, Sánchez Teruel ha exigido hoy al presidente andaluz, Moreno Bonilla, “que no demore más la instalación del PET TAC en Torrecárdenas”. También ha aprovechado para recordar que los responsables del PP de Almería, que antes de 2019 “decían que iban a estar vigilantes” ante esta cuestión, hayan pasado a “hacer la vista gorda”.



En aras de aclarar cuál es la situación actual y presionar al Gobierno andaluz, Sánchez Teruel ha avanzado que llevará este asunto al próximo Pleno del Parlamento de Andalucía y preguntará al consejero de Salud “que nos diga la verdad y que acometa la instalación de este equipamiento con urgencia”.

Deterioro de la sanidad pública

Sánchez Teruel ha insistido en su intervención en que la demora que está sufriendo la instalación del PET TAC en Torrecárdenas es “otra más de las muestras de la parálisis y el deterioro que está sufriendo la sanidad pública andaluza desde la llegada de PP y Ciudadanos a la Junta de Andalucía”.



En este sentido, ha recordado que, tras dos años de gobierno de Moreno Bonilla, que sólo ha terminado dos obras que ya estaban en marcha, como son el Materno Infantil y la Casa del Mar, “lo único que han encontrado los almerienses han sido cierres, retrasos y nada nuevo”. Así, al cierre del Hospital de la Cruz Roja se suma el retraso en la licitación del futuro hospital de Roquetas de Mar, que “lleva dos años sin ningún avance” y el propio Gobierno andaluz “ya ha admitido que no podrá ponerse en funcionamiento en esta legislatura”. También se está demorando el nuevo edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas, que debería haberse terminado en 2021, aunque “su puesta en marcha tampoco podrá producirse antes de 2024”, según ha lamentado Sánchez Teruel.



Estos retrasos y cierres se suman al empeoramiento de la Atención Primaria, con centros de salud en los que “hay ciudadanos que no consiguen que les den una cita”, como está sucediendo, por ejemplo, en el Centro de Salud de Roquetas Norte, que registra a diario largas colas. “En la práctica, es como si estuvieran cerrados, a pesar de la promesa de Moreno Bonilla de que, desde principios de marzo, se iba a recuperar la atención presencial”, ha incidido Sánchez Teruel.