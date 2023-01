Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE exige a la Junta un médico en el CEE Princesa Sofía

jueves 26 de enero de 2023 , 13:36h

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha exigido a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía la presencia urgente de un médico en el Centro de Educación Especial Provincial Princesa Sofía que no cuenta con facultativo desde este lunes, lo que está provocando un “grave trastorno” tanto para los 126 menores que allí estudian, como para el personal que trabaja en este colegio público que debe contar, por normativa, con un médico y una enfermera de carácter permanente debido a las especiales características del alumnado.

Sánchez Teruel ha señalado ante los medios de comunicación esta mañana en compañía de familias afectadas por la ausencia injustificada de un médico en este colegio, que es una “temeridad” dejar sin facultativo al Princesa Sofía. Las víctimas de la gestión del Gobierno andaluz del PP en este asunto son “niños y niñas con trastornos graves o muy graves, menores muy vulnerables que toman medicación, que sufren crisis de ausencias o epilépticas durante el horario lectivo, que necesitan asistencia sanitaria para alimentarse y o que requieren de la presencia de un médico y de personal de enfermería durante el horario lectivo”, ha descrito el diputado andaluz socialista.

Estos 126 menores “no puede estar un solo día sin un médico por sus necesidades especiales y porque eso implicar cargar esa responsabilidad en la magnífica plantilla del centro con otras funciones que son diferentes a la atención médica” y porque, ha añadido, “esto ocasiona una profunda preocupación e intranquilidad a las familias”.

Por estos motivos, Sánchez Teruel ha anunciado que el Grupo Socialista formulará una pregunta parlamentaria a la consejera de Educación que, ha dicho, parece estar ajena a estas importantes cuestiones y que recientemente visitó la provincia, pero lo hizo como “Alicia en el país de las maravillas” pensando en que “todo está bien, cuando vemos que no está”. Es más, ha añadido, el problema de la ausencia de un médico ya ha ocurrido con anterioridad y tras la pandemia en este colegio y, en general, “son muchas las carencias o deficiencias que se sufren en el día a día en la atención de las necesidades educativas especiales en la provincia” pudiéndose agrupar entorno a dos cuestiones: transporte escolar y recursos humanos en los centros. Sánchez Teruel asegura que así se lo han trasladado familias, por ejemplo, del IES Luz de Mar en El Ejido, el Ex Mari Orta en Garrucha o desde Autismo Dárata, y ha recordado que 5.900 escolares con necesidades educativas especiales estudian en centros públicos de la provincia, según los datos de la propia Consejería. “Lo que la consejera no nos dice, pese a que lo hemos pedido por escrito, son las unidades específicas existentes en cada centro con el objetivo de saber si hay las necesarias y cuentan con los recursos humanos necesarios, pero seguiremos insistiendo”, ha anunciado Sánchez Teruel.

“La sensibilidad con la que hay que gestionar las necesidades educativas especiales requiere anticiparse a las cosas y actuar de inmediato en dar una respuesta a los problemas, y en el Princesa Sofía no se ha hecho ni lo uno ni lo otro: ni se han anticipado ni han respondido con inmediatez, sino con distancia y desdén”, ha lamentado.