Cazorla: “El Ayuntamiento debe exigir el máximo cumplimiento a las concesionarias”

martes 20 de julio de 2021 , 16:20h

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Consistorio de Almería recuerda que “PP y PSOE rechazaron una moción que presentamos con la que pretendíamos auditar estas empresas, con el único objetivo de contribuir a la mejora del servicio a la ciudadanía”





“El Ayuntamiento debe mejorar los servicios públicos exigiendo el máximo cumplimiento a las concesionarias”. Así lo ha afirmado hoy el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Consistorio de Almería, Miguel Cazorla, quien ha ofrecido información detallada y pormenorizada de la situación de cada una de las empresas concesionarias de la capital. “Son datos que hemos recabado de cada una de las comisiones de seguimiento que se han producido. Comisiones que existen gracias a la moción que presentó Ciudadanos en 2017”, ha recordado. Una de las primeras cuestiones que ha puesto sobre la mesa es la ausencia del comité vecinal en estas comisiones. “Ninguna de las cuatro FAVAS -Federaciones representativas de las asociaciones vecinales de Almería- han estado presente. Es un desacierto total por parte del equipo de Gobierno, un desprecio absoluto al movimiento asociativo y vecinal de nuestra capital. No fomenta ni permite la participación ciudadana”, ha aclarado Cazorla. De esta manera, ha apuntado que, “aunque la concejal responsable de estas comisiones, Margarita Cobos, insista en que sí hubo invitación, algunas, como la de Argar, no recibió comunicación alguna. Otras no han acudido como medida de protesta”.



En cuanto a la situación y los problemas que presentan cada una de las empresas dedicadas a ofrecer un servicio público a los almerienses, Cazorla ha sido claro, “hay una dejadez absoluta por parte del Ayuntamiento, no se preocupan ni por atender las deficiencias que muestran ni por las necesidades que acucian”. Así, ha hecho alusión a la moción que presentó Ciudadanos para que se pudiera llevar a cabo una auditoría de cada una de estas entidades. “PP y PSOE la rechazaron, cuando el objetivo era ayudar a las empresas y que los ciudadanos perciban una mayor calidad del servicio. Pero, sus intereses parecen otros”.



En esa información minuciosa, el edil naranja ha comenzado su intervención con el servicio de limpieza urbana. “Solicitamos un informe para conocer con detalle el absentismo laboral que adolece este servicio con el fin de conocer, sobre todo, cómo afecta a la ciudad”. Sin embargo, tal y como ha añadido Cazorla, “un año y cinco meses después de convocar esta comisión, dicho informe ni está ni se le espera”. Sobre la limpieza de la ciudad, el concejal naranja ha sido tajante, “Almería está sucia”. “Ya reseñamos en su momento la obsolescencia de la maquinaria, de la que solicitamos un informe, y arrancamos el compromiso de la concejal del área, Cobos, de que en el presupuesto del próximo año se contemple una partida de 200.000 euros para renovarla”. No obstante, este grupo municipal no ha recibido informe alguno sobre esta situación. “Urge más campañas de concienciación y más personal”, ha reclamado también.

AQUALIA

PARQUES Y JARDINES

Respecto a la comisión de seguimiento sobre este servicio público, Ciudadanos “sigue esperando el plan plurianual de actuación para sustituir amianto de las que todavía quedan en las tuberías de la ciudad”. En esta comisión, se ha seguido demandando conocer cómo se va a proceder con aquellos “cobros excesivos que están llegando a muchos usuarios”. “Hay almerienses que nos trasladan que están afrontando facturas desorbitadas”. Otro de los temas que Cs puso sobre la mesa fue la producción de agua desalada. “Queremos conocer los planes que tienen para afrontar este tema. Nos parece bien que se incremente, siempre y cuando el agua desalada llegue directamente desde el mar y no desde el acuífero sobreexplotado del Bajo Andarax”. Con ello, Cazorla ha vuelto a insistir en la necesidad de buscar subvenciones europeas para paliar el coste de ese incremento del 20 por ciento a los ciudadanos en el recibo del agua y el alcantarillado.Junto a estos asuntos, el edil naranja ha vuelto a exigir soluciones para poner fin al problema de las aguas fecales en la desembocadura de la Rambla de Almería. “Son vertidos que soportamos en pleno centro de la ciudad. Son realmente insoportables. Hay que poner fin a este tema, que, además, puede ser tipificado como un presunto delito medioambiental”.“Es una concesión nueva y sólo deseamos que vaya mucho mejor que la anterior, cuyo servicio fue caótico en su última etapa”. En este seguimiento, Ciudadanos ha solicitado el plan de podas. “Hay barrios como Ciudad Jardín o El Alquián donde llevan más de un año sin poda en su arbolado”. Además, Cazorla ha pedido conocer el plan de ornamentación floral de la ciudad y cuándo se le va a abonar el 10 por ciento a los trabajadores comprometido en el pliego de condiciones de esta contratación.En cuanto a la empresa responsable de gestionar los residuos sólidos de la capital, FCC, el edil naranja ha vuelto a requerir los informes que ya demandaron en su día sobre la obsolescencia de la maquinaria. “Son necesarios más puntos limpios y disponer más contenedores selectivos”, ha aseverado.Sobre la Planta de Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos, Cazorla ha hecho hincapié en la situación de los trabajadores. “¿Se han solucionado sus problemas? Denunciaron episodios de insalubridad y falta de limpieza”, ha rememorado el portavoz de Cs en el Consistorio de la capital.Por último, otra de las empresas concesionarias por las que se ha interesado Ciudadanos ha sido Surbús, la empresa de transporte público. “En Bellavista, después de tres años siguen sin solución con las líneas de autobuses. En el barrio de Los Ángeles, se suprimió la línea los viernes por el mercadillo y, después de un año, siguen sin respuesta”. Pero, sobre todo, Cazorla ha hecho hincapié en un dato, “en 2019 se registraron 8 millones de pasajeros y en 2020, cinco millones. Entendemos que la pandemia haya sido el problema de esta bajada espectacular de usuarios, pero queremos saber cómo va a afrontar el Ayuntamiento esta caída. Hay que volver a hacer campañas de concienciación”.Para el edil liberal “si PP y PSOE no se hubieran opuesto a nuestra iniciativa de auditar estas empresas, los servicios públicos que pagan nuestros almerienses serían mucho mejores, porque esto nos permitiría conocer dónde está el problema y poder atajarlo a tiempo”. "Esto supone también un beneficio para las empresas y para el Ayuntamiento, y los ciudadanos sabrían que existe ese seguimiento y preocupación, además de percibir una mejoría de los servicios”, ha apostillado.