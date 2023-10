Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE insiste en el reparto discriminatorio de ambulancias

miércoles 25 de octubre de 2023 , 19:59h

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha lamentado que el equipo de Gobierno del PP siga permitiendo que Juanma Moreno fomente la desigualdad provincial en materia sanitaria y, concretamente, en la aleatoria distribución que ha realizado de una nueva flota de ambulancias ya que unas están mucho mejor equipadas que otras para responder técnicamente ante una emergencia vital, pero se reservan a determinadas poblaciones y no a toda la provincia, lo que lleva a las y los socialistas a pensar que para el PP “existen pacientes y poblaciones de primera y de segunda”, ha afeado el portavoz del PSOE, Juan Manuel Ruiz del Real.

En este sentido, el dirigente socialista ha defendido una moción en el pleno ordinario para tratar de corregir esta situación que ha fomentado la Junta de Andalucía, pero el PP, lejos de sumarse a esta iniciativa que trata de buscar la igualdad territorial, ha votado en contra de la misma. “Una vez más se constata que el PP pone por delante a su partido que al interés de las y los almerienses, y se ha negado a velar y a luchar por la igualdad de todos los pueblos de la provincia”, ha censurado Ruiz del Real. El Grupo Socialista entiende que “es obligación” de la Diputación Provincial exigir a la Junta de Andalucía “que preste los mismos servicios” a todos los habitantes de la provincia y ha recordado que la cuestión de las ambulancias es uno de los “numerosos problemas” que tiene la provincia en atención sanitaria desde que gobierna Juanma Moreno hace ya cinco años.

Ruiz del Real ha puesto diversos ejemplos de municipios almerienses a los que sí llegan ambulancias con mayor dotación –los tipo C- y otros a los que no y su población sería atendida, en caso de emergencia vital, por profesionales desplazados en vehículos denominados tipo A1, que no disponen de la última tecnología para una asistencia vital urgente. El PSOE de Almería denuncia esta circunstancia desde hace varias semanas, cuando se tuvo conocimiento de esta distribución desigual del PP andaluz por la geografía provincial tras los episodios estivales que forman parte del ‘caso ambulancias’, cuando en diversas ocasiones los vehículos tardaron hasta más de 40 minutos en acudir al lugar en el que se reclamaba una urgencia vital.

Plan de cementerios municipales

En otro orden de cuestiones, el Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha extraído el apoyo unánime y, por lo tanto, el compromiso del equipo de Gobierno del PP de poner en marcha de un plan de cementerios municipales con dotación económica en el presupuesto de 2024 para dar cobertura a los municipios menores de 5.000 habitantes, ya que el último plan se aprobó en 2018 y se desarrolló durante la anterior corporación.

El diputado socialista Antonio Gutiérrez ha recordado en el pleno que el servicio de cementerios y actividades funerarias es uno de los básicos que prestan los ayuntamientos a sus ciudadanos y ha recordado y ha valorado que se trata “de uno de los ámbitos materiales donde se hace operativa la cooperación provincial asignada a la Diputación Provincial”.