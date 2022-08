Almería El PSOE insta a los locales públicos a cumplir la ley que permite el acceso de perros guía lunes 01 de agosto de 2022 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juan Antonio Lorenzo lamenta que aún hoy se sigan produciendo episodios de discriminación hacia personas con discapacidad visual El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha reclamado a los responsables de locales públicos que sean escrupulosos en el cumplimiento de la Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a personas con discapacidad en Andalucía y que reconoce el derecho de acceso, en compañía de estos animales, a los establecimientos de hostelería tales como bares, restaurantes, cafeterías y pubs. Lorenzo Cazorla ha lamentado que, aún hoy, se sigan produciendo en la provincia de Almería “episodios de discriminación” hacia las personas con discapacidad visual que van acompañadas de perros guía, a los que “inexplicablemente se les ponen pegas para que puedan acceder a establecimientos de restauración, cuando no se les impide directamente”. “Hay que recordar que estamos hablando de un derecho y que existe incluso un régimen sancionador para los casos de incumplimiento”, ha advertido. El responsable socialista ha señalado que, “por suerte, cada vez hay más concienciación acerca del servicio que prestan los perros guía y los derechos que asisten a las personas con discapacidad”, aunque ha animado a la sociedad en su conjunto a “atajar cualquier discriminación que se detecte, recordando a los responsables de estas conductas tan lamentables que están obligados a cumplir la ley y formalizando, incluso, la correspondiente denuncia si no deponen su actitud”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

