“God Save The Queen” triunfa en San José

lunes 01 de agosto de 2022 , 19:00h

San José recibe el espectáculo “God Save The Queen” que ha impulsado la Banda Sinfónica de la Asociación Cultural Níjar con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad

Así, en esta ocasión los fans de Freddy Mercury y su banda han podido disfrutar del tributo a este grupo de pop rock inglés con un viaje a sus grandes éxitos como BohemianRhapsody, We are the Champions o We will rock you, con la magnífica interpretación de la Banda Sinfónica de la Asociación Cultural Níjar bajo la batuta de su director José Mateo, acompañados en el escenario por el Grupo de Rock Gang. El numeroso público que se congregó en el parque de La Molina de San José ovacionó la virtuosa interpretación, que hizo que esta Gala Noches de Verano volviera a repetir el éxito de su primera actuación el pasado 15 de julio en la Villa.

La concejala de Cultura y diputada provincial, Yolanda Lozano, quiso agradecer a la Asociación Cultural y a todos los músicos el esfuerzo que hacen para apoyar la cultura en el municipio y por superarse edición tras edición de esta Gala: “desde el Ayuntamiento no hemos dudado en ningún momento en apoyar esta iniciativa que supone un impulso a la vida cultural de nuestra tierra, apostando por traer espectáculos de gran calidad artística como este. Meses de ensayos se plasman en estas actuaciones que tenemos el lujo de poder disfrutar en la comarca”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Níjar, Rafael García, ha querido agradecer al director de la Banda, José Mateo, a todos sus componentes el trabajo que llevan realizando, especialmente, estos últimos meses, al igual que al Ayuntamiento por colaborar siempre con nosotros. “La labor constante de nuestra Banda Sinfónica es encomiable y ponen en escena trabajos de un alto nivel como el de este año en el que rinden homenaje a una de las bandas más reconocidas internacionalmente, lo que requiere mucho trabajo tanto de adaptación, interpretación y puesta en escena, y todo siempre pensando en el público” ha explicado García.