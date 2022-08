Provincia Toma de posesión del primer Intendente de la Policía Local de El Ejido lunes 01 de agosto de 2022 , 14:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El primer Intendente de la Policía Local, Marco Muñoz,ha tomado hoy posesión de su cargoen un acto presidido por el alcalde y que ha contado con la presencia de representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, autoridades judiciales, miembros de la Corporación Municipal, compañeros de Policía Local y familiares. Francisco Góngora ha felicitado y deseado éxitos a Muñoz por las nuevas responsabilidades que asume como Intendente. “Estoy convencido de que va a realizar un gran trabajo ya que es una persona comprometida, con capacidad, actitud y aptitud e iniciativa, algo que se va a traduciren eficacia y eficienciaen el trabajo policial. Una tarea ardua que requiere de implicación y de un gran conocimiento de El Ejido, que es un municipio en continuo crecimiento, muy dinámico y una enorme complejidad”. Le ha exigido “dar siempre lo mejor de timismo, trabajar porgarantizar la convivencia y el orden público, estrechar relaciones con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Administración de Justicia; buscar el interés general y ser sensible a las necesidades ciudadanas, pero sin renunciar a ser firme y contundente”. Por su parte, Marco Muñoz ha dicho “ser consciente de la gran responsabilidad que supone asumir la jefatura de la Policía Local después de 24 años de carrera profesional y de haber pasado por todas las escalas del Cuerpo. Mi compromiso con el municipio y sus vecinos es mayor que nunca, al igual que mis ganas y motivación”. Ha hecho referencia a la plantilla policial, “un equipo de trabajo conformado por una escala de mando joven, motivada y altamente cualificada que día a día demuestra su profesionalidad en una labor fundamental para la convivencia y la seguridad ciudadana”. Para el nuevo intendente, “la Policía Local debe de ser resolutiva, proactiva, cerca, accesible, respetuosa y educada”. Y se ha comprometido a “potenciar las relaciones con losvecinos, colectivos sociales, órganos judiciales, administraciones y con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

