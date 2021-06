El PSOE lamenta el "espectáculo de lucha por el sillón” entre PP y Ciudadanos en Gérgal

miércoles 23 de junio de 2021 , 18:49h

Antonia Contreras ha declarado que “el pueblo no se merece la situación que se está viviendo”

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Gérgal ha lamentado la situación de inestabilidad que se está viviendo en el municipio, como consecuencia de los continuos desencuentros que se vienen produciendo entre los responsables de PP y Ciudadanos, desde que decidieron pactar para impedir que el municipio estuviera gobernado por el PSOE, que fue la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales y quedó a sólo unos votos de obtener la mayoría absoluta.

En esta línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonia Contreras, ha valorado el último enfrentamiento entre los responsables de PP y Ciudadanos como un nuevo capítulo de la “lucha por el sillón” que vienen protagonizando desde hace tiempo estas dos personas, a las que ha reprochado su deslealtad.

“El pueblo de Gérgal no se merece la situación que se está viviendo actualmente y que está provocada por dos personas que no tienen palabra”, ha dicho, aludiendo a la falta de cumplimiento del alcalde del pacto de alternancia firmado con Ciudadanos y a la falta de apoyo de Ciudadanos a la moción de censura que presentó el PSOE meses atrás.

Contreras ha lamentado que la inestabilidad ha estado presente en el municipio “desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde el principio del mandato”, como lo demuestra que los hasta ahora socios en el equipo de Gobierno emitieran, muy frecuentemente, votos en distinto sentido o que los presupuestos municipales para 2021 tuvieran que ser aprobados gracias a los votos del PSOE, ya que PP y Cs “no fueron capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para defender un documento que es imprescindible para que el Ayuntamiento funcione adecuadamente y lleguen las subvenciones que tienen que llegar”.

Ante el panorama actual, el PSOE ha insistido en que va a seguir actuando “como hasta ahora”, de manera que sólo apoyará “lo que sea bueno para Gérgal”, al margen de quién lo proponga. “Lo que el PSOE ha hecho hasta ahora ha sido actuar en coherencia con las necesidades del pueblo y así seguiremos, no tenemos ningún pacto con nadie y no vamos a meternos en las guerras de otros, porque nosotros simplemente estamos para ayudar a nuestros vecinos y vecinas y apoyar lo que sea bueno para el pueblo; lo que beneficie a Gérgal tendrá nuestro respaldo, y lo que no, no lo votaremos”, ha advertido Contreras.