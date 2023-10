Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE lamenta que El Ejido arranque el curso escolar con 8 aulas prefabricadas

jueves 05 de octubre de 2023 , 15:17h

El diputado autonómico del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha denunciado la falta de inversiones en infraestructuras educativas en El Ejido por parte del Gobierno de Moreno Bonilla, que ha provocado que el municipio ejidense arranque este curso escolar con hasta 8 aulas prefabricadas más, lo que eleva el total a 42. Ello supone que más de 1.200 alumnos y alumnas ejidenses se encuentran estudiando en “barracones escolares”, cifra que da “una dimensión del problema” y que hace que El Ejido se dispute con Roquetas de Mar “el dudoso honor de ser el municipio andaluz con más aulas prefabricadas”.

Sánchez Teruel ha realizado estas declaraciones junto al CEIP Santa María del Águila, adonde ha acudido para denunciar, junto al secretario general del PSOE de El Ejido y portavoz socialista en el Ayuntamiento ejidense, José Miguel Alarcón, las dificultades con las que se ha iniciado el curso escolar en el municipio de El Ejido.

Según ha defendido, el número de aulas prefabricadas existente en un municipio es “un indicativo claro de dónde hay que invertir”, una cuestión que el Ejecutivo andaluz está desatendiendo en el caso de El Ejido.

Ratios

En este punto, Sánchez Teruel ha aludido a las ratios que soporta El Ejido y que también se encuentran entre las más altas de Andalucía. Al hilo, se ha referido a las características demográficas particulares que presenta el municipio ejidense y que se traducen en un gran porcentaje de alumnos con familia de origen extranjero. “No es lo mismo darle una clase a alumnos que son todos de la misma nacionalidad, que comparten la misma cultura, que darles clase a alumnos de diferentes culturas y algunos con problemas incluso para manejar el idioma”, ha recordado, antes de recordarle al Gobierno andaluz que “tiene que ser sensible y flexibilizar las ratios”. “El Ejido no es lo mismo que Sevilla y por lo tanto municipios como El Ejido tienen que tener una respuesta diferente y singular”, ha razonado.

Junto a ello, Sánchez Teruel también ha reclamado una mayor diligencia a la Junta de Andalucía para resolver otras cuestiones que han provocado que el arranque del curso en El Ejido, como en el conjunto de Andalucía, haya sido “el peor de la historia”.

En concreto, se ha referido al retraso en la incorporación de personal no docente, “que ha supuesto que muchos comedores escolares no abran o tengan problemas para funcionar”, así como al retraso en el inicio de las actividades extraescolares “por lo que ellos llaman una incidencia, que en realidad consiste en que no han culminado la contratación de las empresas”. Asimismo, se ha referido al servicio de transporte escolar, que también se está viendo afectado por la decisión del Gobierno andaluz de “fragmentar los contratos”.

Sánchez Teruel ha lamentado que miles de familias se estén viendo afectadas por este cúmulo de problemas y ha hecho referencia expresa al alumnado con necesidades educativas especiales. “No puede ser que no tengan los apoyos que necesitan y que tengan que ser los padres los que tengan que decidir si dejar al chico en casa o enviarlo al colegio, sabiendo que serán ellos los que tengan que ir al colegio en caso de que surja una necesidad porque la Junta no ha contratado los apoyos necesarios”.

En cinco años, “ni un ladrillo”

Por su parte, José Miguel Alarcón ha suscrito las peticiones de Sánchez Teruel y ha lamentado el silencio que mantiene el alcalde de El Ejido ante la falta de inversiones en materia educativa en el municipio desde que el PP gobierna la Junta de Andalucía.

“Cuando el PSOE gobernaba la Junta de Andalucía era raro que no se inaugurara un centro escolar nuevo cada año, pero ahora llevamos ya cinco años en los que en El Ejido no se ha puesto ni un ladrillo”, ha lamentado el portavoz socialista en el Ayuntamiento.

“Hicieron un plan de no sé cuántos millones de euros, pero todo se ha quedado en un papel”, ha señalado. Alarcón ha desatcado algunos de los incumplimientos del Gobierno de Moreno Bonilla con El Ejido, como el retraso del nuevo colegio de Almerimar, del IES de Almerimar “del que no sabemos nada”, las obras de reforma del CEIP Santa María del Águila que se llevan esperando ocho años, o la reforma integral del CEIP Jesús de Perceval de Venta Carmona, y ha confiado en que los planes del PP en materia de educación “no sean los mismos que para la sanidad”, en el sentido de que queden “para el que pueda pagársela”.