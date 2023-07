Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE reprocha a la alcaldesa que no defienda los intereses de los almerienses ante Moreno Bonilla

lunes 10 de julio de 2023 , 17:55h



La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reprochado a la alcaldesa “que ha perdido una excelente oportunidad en el día de hoy para exigir al presidente de la Junta de Andalucía que cumpla con la ciudad de Almería” y “que no retrase más los proyectos competencia del Gobierno andaluz que acumulan una grave demora, como es el caso de la depuración de aguas residuales en Cabo de Gata o el nuevo IES en La Cañada”.

Valverde ha lamentado que “en lugar de ver a una alcaldesa beligerante con el señor Moreno Bonilla hemos visto a una dirigente más del PP que no solo tolera sino que aplaude que los vecinos de las zonas de Cabo de Gata, La Fabriquilla y La Almadraba estén pasando un verano más con la problemática de los pozos negros y fosas sépticas”.

“La Junta prometió que en 2021 se iniciarían las obras para agrupación de vertidos y depuración en esa zona, se firmó un convenio que establecía un presupuesto para 2020, de 112.347 euros; para 2021, de un millón de euros; para 2022, de 5,5 millones euros; y para 2023, de cuatro millones de euros, y, a día de hoy, en el verano de 2023, los vecinos siguen sin saber cuándo se va a solucionar su grave problema de falta de saneamiento”, ha detallado la portavoz socialista.

Por otro lado, Adriana Valverde ha censurado que Moreno Bonilla “no se haya referido en su visita a Almería al nuevo IES de La Cañada, prometido a las madres y padres del barrio una y otra vez y del que no tienen ninguna noticia”.

Asimismo, ha calificado de “venta de humo” las declaraciones del presidente andaluz sobre el proyecto Puerto Ciudad ya que “la Junta de Andalucía no ha puesto ni un euro en sus presupuestos para este proyecto” y, según asegura, “si no hay dinero no hay compromiso cierto que valga”.

Soterramiento

En relación a la segunda fase de la integración del ferrocarril, el soterramiento, Adriana Valverde ha reprendido a la alcaldesa “por no haberle pegado un tirón de orejas al presidente andaluz por el retraso de la Junta a la hora de firmar el convenio tripartito con el Ayuntamiento y el Gobierno de España, dos instituciones que sí han hecho sus deberes, que está ocasionando que se demore el inicio de las obras”.

“Ahora nos dicen que ya queda menos para firmar el convenio”, ha declarado la portavoz del PSOE, para quien, “en vista del comportamiento que ha tenido la Junta de Andalucía con esta actuación, la alcaldesa debería haber arrancado a Moreno Bonilla un compromiso firme, más allá de las palabras bonitas y grandilocuentes que se han dedicado mutuamente”.

En definitiva, para Valverde, “la Junta de Andalucía tiene mucho por hacer en Almería ciudad y ya son 5 años los que lleva el PP al frente del Gobierno andaluz” y a los representantes del PP en Almería les ha pedido “coherencia”.

“No pueden tolerar los retrasos y hablar de proyectos complejísimos cuando es su responsabilidad y, al mismo tiempo, negar la evidencia de que hay proyectos, como el AVE, que sí son verdaderamente complejísimos y que sí responden al compromiso del Gobierno de España con Almería y provincia”, ha zanjado.