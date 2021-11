El PSOE lamenta que el Pleno rechace la moción sobre calle Hércules

miércoles 24 de noviembre de 2021 , 18:27h

Adriana Valverde: “Urbanismo sacó a exposición pública el expediente en agosto, cuando los vecinos no podían recurrir a asesoramiento legal”

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha lamentado hoy que el Pleno haya rechazado la moción del PSOE sobre la situación de los vecinos de las calles Hércules y entorno que pretendía que se garantizase “una solución justa para las familias afectadas por las expropiaciones, para todas las familias –un total de 18--, no sólo para las que han presentado alegaciones (5)”.

Adriana Valverde ha precisado que la moción del Grupo Socialista es “mucho más ambiciosa” que la presentada por Vox, ya que, “pedíamos dejar sin efecto todas propuestas realizadas hasta ahora, no solo las de los vecinos que han presentado alegaciones”. Ha explicado que “entendemos que el proceso no ha contado con todas las garantías para esos vecinos, en el sentido de que salió a exposición pública en el mes de agosto, cuando los afectados no tenían a su disposición asesoramiento jurídico” ya que ha recordado que “se trata de un mes inhábil en el ámbito judicial y los despachos de abogados aprovechan para cerrar por vacaciones”.

Valverde ha expresado su preocupación por “cómo se ha llevado a cabo el proceso de expropiación por parte de la Gerencia Urbanismo”. En su opinión, “se ha aplicado de forma estricta el procedimiento reglado, y los propietarios han recibido propuestas de indemnización que no han tenido en cuenta las características de cada familia, sus historias personales y sus necesidades de cara al futuro”.

La portavoz socialista ha asegurado durante su intervención en el Pleno celebrado esta mañana que “no se han tenido en cuenta cuestiones como el arraigo en el barrio” y que “el justiprecio propuesto poco o nada tiene que ver con la realidad de cada vecino”. “No hay nada más injusto que aplicar una ley por igual, a situaciones desiguales”, ha declarado.

Adriana Valverde se ha referido a las propuestas de indemnización para estas familias, que se encuentran en una media de 50.000 euros, cuando las últimas viviendas de VPO del Ayuntamiento tenían un precio de 150.000 euros, y ha criticado que “tampoco se han ofrecido a todos los afectados alternativas al pago de una compensación, como un realojo en condiciones dignas”.

El Grupo Socialista en su moción pedía el apoyo del resto de los grupos del plenario a esta iniciativa que, según Valverde, “era una oportunidad para llegar a acuerdos individualizados con cada familia, según sus circunstancias particulares”.

“Lamentablemente no ha contado con el apoyo del PP”, ha insistido la edil del PSOE, quien sospecha que “responde a la misma estrategia del Barrio Alto, donde los vecinos perdieron sus casas actuando el Ayuntamiento con premeditación y oscurantismo, en una actuación alejada del interés de los vecinos”.