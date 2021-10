El PSOE minimiza el efecto de la sentencia de las plusvalías

jueves 28 de octubre de 2021 , 15:12h

Valverde no se explica cómo 6,5 millones le hacen imposible cuadrar las cuentas cuando solo en 2020 ha pagado en sentencias 30 millones sin presupuestar





La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha pedido al alcalde “que deje de enmarañar” sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la aplicación de la plusvalía como impuesto municipal. Para Valverde, el alcalde “está aprovechando esta coyuntura para criticar al Gobierno, usando el Ayuntamiento de Almería de forma partidista como instrumento para hacer política en una clara estrategia del PP a nivel nacional”.



La portavoz socialista ha explicado, en primer lugar, que estamos ante una sentencia del Tribunal Constitucional que hay que analizar con calma y ha añadido que, en ningún caso, “vamos a permitir que el PP culpe al Gobierno actual de una sentencia que anula un impuesto, por cierto, aprobado unilateralmente por los anteriores gobiernos del PP”.



Adriana Valverde ha criticado “la incoherencia del alcalde en este asunto ya que en marzo de 2017 se aprobó en Pleno por unanimidad instar al Gobierno, entonces del PP, a modificar la Ley de Haciendas Locales para que se cambiara la redacción de los artículos referidos al impuesto y no se ha hecho nada en estos años, y tampoco ha sido prudente porque ha seguido cobrando dicho tributo como si nada pasara, cuando otros ayuntamientos de su mismo color político en nuestra provincia sí actuaron con prudencia no exigiendo su pago”.



En todo caso, la edil socialista ha señalado que “comprendemos la preocupación ante esta noticia, cuyas consecuencias hay que analizar, pero no consentiremos que se use el Ayuntamiento como elemento para confrontar contra el Gobierno”.



En la actualidad, el Ministerio de Hacienda está revisando el impuesto para garantizar su constitucionalidad y la financiación de los ayuntamientos, y se está ultimando un borrador legal para ofrecer seguridad jurídica a los contribuyentes .



En opinión de Valverde, “se pone de manifiesto una vez más la ignorancia del alcalde, que debería haberse informado de todas estas cuestiones para su tranquilidad y la de los almerienses” y le ha afeado “que haya preferido salir al minuto de conocerse el fallo a criticar al Gobierno de España”.



Asimismo, ha expresado su “total asombro” ante el hecho de que el regidor haya afirmado que los 6,5 millones de euros que se calcula va a dejar de percibir van a hacer imposible cuadrar el presupuesto municipal, “cuando solo el año pasado pagó más de 30 millones de todos los almerienses en sentencias que tampoco estaban previstos en el presupuesto por su mala gestión”, según ha recordado.



La portavoz del Grupo Socialista ha declarado que esta sentencia supone un problema para muchos ayuntamientos de todos los signos políticos y ha pedido al alcalde que, “en coherencia con su afirmación sobre que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los almerienses, deje la confrontación y confíe en los pasos que se están dando desde el Gobierno para ofrecer seguridad a los ayuntamientos y ciudadanos como el anteproyecto de Ley que se está tramitando desde el verano y que será llevado a Consejo de Ministros para su aprobación en breve”.