Almería INDALAJER recupera hasta un 90% de los usuarios afectados por juego patológico perdidos en pandemia jueves 28 de octubre de 2021 , 15:17h

La Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación retoma las terapias para casi un centenar, entre ellos menores de 16 años adictos a los videojuegos



La Asociación Almeriense de Jugadores de Azar en Rehabilitación-INDALAJER ha recuperado en el último año hasta un 90 por ciento de los usuarios afectados por juego patológico que había perdido tras desatarse la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. Esta es una de las principales novedades del colectivo con ocasión de la celebración el 29 de octubre del ‘Día Sin Juego de Azar’. Una fecha ésta muy especial para los voluntarios y especialistas expertos que ahora ayudan a superar sus adicciones al juego a un grupo de entre 80 y 90 personas, frente a las 130 que llegó a haber en el centro cuyas instalaciones están frente al IES ‘Bahía de Almería’ de la capital.



La Asociación, en palabras de su presidente Manuel Fernández, “está recuperando la normalidad porque contamos con entre un 80 y un 90 por ciento de los usuarios que teníamos, y esto después de haber perdido hasta un 60 por ciento de ellos debido al confinamiento, las restricciones y el temor a contagiarse del virus”.



Manuel Fernández apunta que, tras la incorporación de afectados a las terapias habituales para superar las diferentes adicciones, “observamos con preocupación que la mayoría vuelven con las mismas patologías, muchas de las cuales se han agravado a consecuencia del aislamiento”.



Fernández achaca a la falta de control de los salones de juego y las casas de apuestas deportivas por parte de las autoridades locales y autonómicas, el hecho de que “ahora vengan jóvenes con 17 y 18 años que llevan tres años jugando, ¿y dónde juegan?, pues en salones y sitios que no deben”, y lamenta que “ya hemos denunciado muchas veces la pasividad que hay, y así nos encontramos con menores de 16 años que se hacen polvo jugando con los videojuegos o que dilapidan su dinero en la ruleta y las tragaperras”.





‘Déjate de Juegos’

INDALAJER, con ocasión del ‘Día Sin Juego de Azar, ha realizado una campaña de concienciación para disuadir a la población de los peligros que entrañan los juegos de azar y ha repartido, en colaboración con la Federación Andaluza ‘FAJER’, numerosos dípticos, folletos y carteles informativos, estos últimos con el eslogan ‘Déjate de Juegos’, entre varias farmacias y centros de salud de la provincia, y a través de radios y televisiones.



La situación de los enfermos, reconoce Manuel Fernández, ha empeorado en el último año a consecuencia de la COVID 19, y así, este año INDALAJER, que forma parte también de la nacional ‘FEJAR’, que cumple 30 años, muestra su preocupación por las repercusiones de la pandemia en los jóvenes y en la sociedad. Por ello, están profundizando en la investigación sobre el uso y abuso de los videojuegos, y reforzando su estructura a nivel nacional con la implantación del Plan de Calidad y de Igualdad, así como la integración en la Plataforma de Voluntariado de España.



“En este Día Sin Juego de Azar”, asegura Fernández, “queremos que la sociedad almeriense sepa que en INDALAJER siempre estamos dispuestos a dar nuestro apoyo y ayuda a todo aquel que tenga algún problema de adicción al juego, y ahora, tras los momentos más duros de la pandemia, vemos que está llegando bastante gente”.



Las diferentes asociaciones a nivel estatal constatan un avance en políticas a nivel estatal como el Real Decreto de Comunicaciones Comerciales, el Decreto de Juego Seguro o la interconexión de interdicciones autonómicos y estatal, pero consideran que "son insuficientes para integrar la parte de prevención en todo el sistema público del Estado, así como una política de reparación de daños", de ahí que reclamen la financiación de estructuras y recursos "que posibiliten una completa recuperación y rehabilitación a las personas afectadas y a sus familias".

