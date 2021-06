El PSOE no explica por qué califica de "farsa" la comisión de investigación del caso mascarillas

viernes 25 de junio de 2021

Los socialistas quieren ahora investigación prostectiva de la última década del PP en Diputación





El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería ha lamentado que el presidente de la institución, Javier Aureliano García Molina, pretenda convertir “en una farsa” la Comisión de Investigación sobre el ‘Caso mascarillas’ que se comprometió a crear en el pleno extraordinario del pasado día 18. En una comparecencia urgente y tras la reunión de la Junta de Portavoces previa a la celebración del pleno ordinario de la próxima semana, el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha confirmado que el presidente “no tiene ninguna intención de esclarecer la gestión del ex diputado y exvicepresidente de la Diputación, hombre de confianza de García Molina, que está hoy detenido y encarcelado de manera preventiva” por el ‘Caso mascarillas’ y que cuenta con “diez años de responsabilidad de Gobierno a sus espaldas” de la mano de Gabriel Amat y García Molina, actuales número 1 y número 2 del PP de Almería.



El ‘Caso mascarillas’, ha recordado Lorenzo Cazorla, “está dando lugar a registros en empresas y dependencias provinciales, a la toma de declaración de funcionarios públicos y a empresarios” y a noticias diarias que “alarman e indignan, aún más si cabe a la sociedad almeriense”. En esta situación que vive desde el pasado día 15 la institución y la provincia “a causa de la gestión del PP”, ha incidido, “el presidente propone una comisión descafeinada y vergonzosa y muestra que no tiene la más mínima voluntad de cumplir la palabra que nos dio a los integrantes de la corporación y a la sociedad almeriense en el pleno en cuanto a la defensa de la institución, de los alcaldes y alcaldesas de esta provincia”.



El PSOE reprocha al líder del equipo de Gobierno y futuro número 1 del PP en Almería, que haya propuesto en la Junta de Portavoces la creación de una comisión “al uso” y que dicha comisión la presida un grupo minoritario, como es Cs que, precisamente, “fue el único que no propuso crear la comisión y que no tiene interés porque se esclarezca nada sobre el ‘Caso mascarillas’, tal y como demuestra en cada pleno”, ha lamentado Lorenzo Cazorla.



Muy al contrario de lo que pretenden el PP y García Molina, el Grupo Socialista presentará en el pleno de la próxima semana una propuesta “alternativa” de comisión de investigación “que garantice la transparencia en la gestión real y efectiva del diputado ahora detenido, que ha gestionado el área con más presupuesto de Diputación con mandato del PP”. “Proponemos que sea una comisión excepcional, como es la situación, y que se extienda a toda la gestión del ahora exdiputado y exvicepresidente dentro del área y como representante de organismos públicos” y no sólo los expedientes que investiga las UCO, ha insistido el portavoz del PSOE.



Asimismo, los socialistas piden que la comisión se desarrolle en el tiempo que la propia comisión dictamine “y no durante un mes, como pretende el presidente provincial”, así como que “tenga la suficiente capacidad y libertad para acceder a la información y testimonios que se consideren esclarecedores de la gestión y de la responsabilidad política en este gravísimo asunto que nos ha traído el PP a esta institución y a esta provincia”.



La operación del ‘Caso mascarillas’, ha recordado el portavoz socialista, se destapó el pasado día 15 cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron a las dependencias provinciales y se hicieron con diferentes expedientes del Área de Fomento que actualmente estudia una jueza de Barcelona, quien decretó el ingreso en prisión del que fuera diputado de Fomento en cuyas viviendas, según ha trascendido, se habrían encontrado hasta 150.000 euros en diferentes sobres, se sospecha que procedentes de supuestas mordidas por la contratación de material sanitario para la Covid-19.