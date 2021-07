El PSOE se rebota porque no preside la comisión del caso mascarillas

jueves 08 de julio de 2021 , 16:32h

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha criticado duramente que la salida del ex vicepresidente de la institución Óscar Liria, tras el estallido del Caso Mascarillas, se haya producido como consecuencia de la renuncia a su acta de concejal del Ayuntamiento de Fines, sin que previamente el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, lo haya “expulsado siquiera del Grupo”. Lorenzo también ha reprochado que el PP haya bloqueado la posibilidad de que la comisión de investigación analice a fondo la gestión del diputado, lo que ha convertido a todos los diputados del PP en “avalistas” del ya ex diputado.



En el pleno extraordinario celebrado hoy para dar cuenta de la pérdida de la condición de diputado de Óscar Liria, el portavoz socialista ha reprochado al presidente de la Diputación que a estas alturas, nadie haya asumido “ninguna responsabilidad” en relación al daño que se le ha infligido a la institución, tras la detención de Liria por la presunta compra fraudulenta de material sanitario.



“A estas alturas, el presidente no ha pedido ninguna disculpa: ni a los trabajadores, ni a los funcionarios, ni a los alcaldes ni a la sociedad almeriense, sino todo lo contrario”, ha lamentado Juan Antonio Lorenzo, quien considera que, con esta actuación, los diputados del PP se han convertido en “avalistas de Óscar Liria”. “Ustedes han impedido, con su voto, que se investigue la gestión de Liria en la Diputación y hoy están avalando al diputado que se marcha en diferido; por lo tanto, ahora la responsabilidad de Liria la asumen ustedes por traspaso y responden por su conducta”, ha asegurado.

Una comisión “viciada”

El Pleno de la Diputación ha precedido a la constitución de la Comisión de Investigación creada en el seno de la institución provincial supuestamente para esclarecer este caso, aunque desde el PSOE ya se ha advertido que “ha empezado viciada”.



No se trata sólo de que la comisión de investigación no vaya a analizar la gestión realizada por Liria desde que asumió responsabilidades de gobierno y sólo vaya a circunscribirse al contrato de compra de las mascarillas, sino que “hoy se ha puesto en evidencia el pacto al que han llegado PP y Ciudadanos para que esta comisión de investigación sea un mero trámite y puedan ventilársela en dos ratos”, ha lamentado el diputado socialista Marcelo López. Como prueba de este pacto, el PSOE ha señalado que la presidencia de la comisión recaerá en el representante de Ciudadanos en la comisión, el diputado Rafael Burgos.



En cuanto a la representación del Grupo Socialista en esta comisión, ha quedado limitada a dos diputados –Marcelo López y Carmen Aguilar–, mientras que el PP tendrá 5 representantes y Vox y Ciudadanos uno cada uno. Desde el PSOE se ha lamentado esta “falta de proporcionalidad”, dado que el PP cuenta con 13 diputados y el PSOE con 10.



Por lo demás, tanto PP como Ciudadanos han rechazado todas las propuestas que ha formulado el PSOE esta mañana: desde que la votación de la presidencia se realizara con la abstención del PP como grupo al que pertenecía el diputado investigado, hasta que las actas recojan literalmente todo lo que suceda en la comisión, como también la posibilidad de que los miembros puedan grabar las sesiones. Asimismo, también se le ha denegado al PSOE la posibilidad de que las reuniones se celebraran en el salón de plenos del Palacio Provincial, para lo que se han alegado “cuestiones sanitarias”, algo que “a estas alturas resulta incomprensible, cuando continuamente se están celebrando actos en el Palacio con gran afluencia de público”, según ha apuntado López.



A la vista de lo sucedido, el Grupo Socialista está convencido de que la comisión de investigación será “un mero trámite”. “Tenemos muy poca confianza en que verdaderamente quieran esclarecer los graves hechos sucedidos en la Diputación, para que se diriman las responsabilidades que pudieran corresponder”, ha afirmado Marcelo López. A su juicio, “la verdadera intención del PP es tomarse esto como un trámite y no llegar al fondo de este grave asunto para que puedan depurarse las responsabilidades políticas que de la comisión se desprendan”.