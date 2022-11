Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE pedirá compensaciones para Cuevas de Los Medina por su cercanía a la planta de residuos

martes 08 de noviembre de 2022 , 12:28h

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha dado a conocer las mociones que el PSOE elevará mañana al Pleno del Ayuntamiento para su debate. Se trata, según ha declarado, de dos iniciativas que persiguen “mejorar el bienestar de los vecinos de Almería y la calidad de vida en sus barrios”, en este caso de Cuevas de Los Medina y de El Alquián, “lo cual es una constante en todas las iniciativas que presenta el PSOE”.

En relación a Cuevas de Los Medina, Adriana Valverde ha enumerado las compensaciones que deben recibir los residentes en este núcleo por las molestias que les ocasiona en su día a día su cercanía de la Planta de Tratamiento, Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos, una compensación “más necesaria aún” tras el grave incendio del pasado 23 de agosto y las consecuencias que tuvo para la población de ese barrio durante el tiempo que tardó en extinguirse.

Adriana Valverde ha recordado que durante esos dos meses “los vecinos no pudieron salir a sus terrazas y porches por el humo y el mal olor que había el ambiente, no podían realizar acciones cotidianas como tender la ropa al aire libre, tuvieron que vivir con las ventanas cerradas para que no entrara el humo e, incluso, hubo días en los que los niños del colegio no pudieron disfrutar del recreo porque era insoportable estar en la calle”.

Fruto de las conversaciones que los concejales socialistas han tenido con los vecinos, “para encontrar la fórmula más adecuada para compensar esas situaciones que tienen que soportar por su cercanía del lugar a donde van todas las basuras que se generan en nuestro término municipal”, la portavoz socialista ha anunciado que “vamos a pedir en el Pleno una compensación fiscal y otra en materia de equipamientos e infraestructuras para el barrio”.

Ha detallado que, en primer lugar, “vamos a pedir que el Ayuntamiento compense a los vecinos y vecinas de Cuevas de Los Medina con la bonificación de todos los impuestos y tasas municipales al tope máximo permitido” y, en segundo lugar, “que se acometan en el núcleo urbano de Cuevas de Los Medina una serie de infraestructuras y equipamientos de los que actualmente carece”.

Entre ellos se encuentra un área recreativa junto a la pista deportiva de la calle Molinos, la conexión del alcantarillado de la calle Las Eras con la parte baja del barrio, la pavimentación del suelo del cementerio y la modificación del planeamiento para que se incluyan como suelo urbano todas las calles que conforman hoy la barriada.

Asimismo, en su moción, el Grupo Socialista solicita “instar a la empresa concesionaria a que un porcentaje de los nuevos contratos que se formalicen sean cubiertos por personas desempleadas residentes en el núcleo de Cuevas de Los Medina”.

El Alquián

En relación con la propuesta de El Alquián, ha explicado que “se trata de una demanda de los vecinos desde hace años”, en relación a unos terrenos en la calle Limoneros, junto al parque de Los Pinos, de unos 10.500 metros cuadrados, que en su día albergaron el antiguo colegio de San Bernardo que fue derribado tras el desarrollo en esa zona de la actividad del aeropuerto.

Esa parcela, actualmente de titularidad estatal como zona de servidumbre del aeropuerto, está separada del barrio a través de un muro que se encuentra muy deteriorado y su interior está absolutamente abandonado, lleno de arbustos, malezas, suciedad, insectos, etc, un abandono que soportan los vecinos de las calles colindantes.

Adriana Valverde ha rememorado que en el año 2017 los vecinos presentaron escritos al entonces Ministerio de Transportes, a Aena y al Ayuntamiento, en los que pedían la regresión del suelo y que ese espacio se convirtiera, junto con el parque de Los Pinos, en una gran zona de esparcimiento para el barrio, con usos deportivos –ya que cuenta con pistas deportivas—y culturales.

Según ha precisado, “la respuesta del Ministerio fue que debe ser el Ayuntamiento la entidad que solicite la regresión de los terrenos a titularidad municipal para que los destine a los usos que estime oportunos”, lamentando que “el Ayuntamiento, por su parte, nunca se pronunció al respecto”.

En su propuesta, el PSOE pide al Ayuntamiento “que inicie los trámites administrativos para requerir formalmente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la regresión del terreno que colinda con la calle Limoneros de El Alquián y, una vez devuelto a titularidad municipal, lo destine a ampliar el parque de Los Pinos, respetando la ubicación de las pistas deportivas que albergó en su día”.

La portavoz del PSOE ha destacado que “nuestras propuestas persiguen mejorar la calidad de vida y el día a día de los vecinos y vecinas en los barrios de la ciudad de Almería” y que “son propuestas constructivas y que se pueden hacer si existe la voluntad política del equipo de Gobierno del PP”.

“Lo que pedimos no es más que el reflejo de las demandas vecinales que deberían haber sido escuchadas y atendidas hace muchos años si este equipo de Gobierno en lugar de emplear todos sus esfuerzos en los grandes anuncios de obras, que luego tarda años en materializar, se dedicara a trabajar por las pequeñas cosas que contribuyen a mejorar la calidad de vida en los barrios”, ha concluido.