Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar JJSS critica el poco dinero del Bono Joven de Alquiler que llegará a Almería martes 08 de noviembre de 2022 , 12:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juventudes Socialistas recuerda que el PP ha gestionado “tarde y mal” los fondos del Gobierno de España para impulsar la emancipación joven El secretario general de las Juventudes Socialistas de Almería, Juan Francisco Garrido Egea, ha reprochado hoy a Moreno Bonilla que discrimine a los jóvenes de la provincia almeriense en el reparto de los fondos, procedentes del Gobierno de España, para ayudar a la emancipación joven, el denominado Bono Alquiler. Así, según ha detallado, en la convocatoria hecha pública en el BOJA, el Gobierno del PP sólo destina a los jóvenes de Almería 1,7 Millones de los más de 68 millones que contempla esta ayuda para toda la comunidad. “Esto representa que sólo un 2,5% de las ayudas llegarán a los jóvenes de Almería, o lo que es lo mismo, menos de 300 ayudas de las 14.000 que se darán”, ha ahondado, lo que considera “una auténtica vergüenza” que perjudicará a los 157.000 jóvenes de entre 18 y 35 años que residen en la provincia. “Desde Juventudes Socialistas nos preguntamos dónde está el PP de Almería o de qué nos sirve tener a dos consejeros en la Junta que permiten que se cometan estos agravios con nuestra tierra y con su juventud” lo que demuestra, en su opinión, que “los y las jóvenes no estamos en la cabeza de Moreno Bonilla, y muchísimo menos la juventud de Almería, que está viendo como importamos bien poco al Gobierno Andaluz”. Que Almería sea la más perjudicada por el Gobierno del PP en el reparto de los fondos estatales, que ahora ha de gestionar Moreno Bonilla, del Bono Alquiler es un “despropósito más” del Ejecutivo andaluz que ha llegado, según Garrido Egea, “mal y tarde a la gestión del bono, porque somos la última comunidad en ponerlo en marcha a pesar de contar con el dinero del Gobierno de Pedro Sánchez desde abril”. Juventudes Socialistas de Almería también ha denunciado que las ayudas “se van a conceder por orden de llegada, al primero que llegue y no con criterios de equidad dándosela a quienes más la necesitan”. Para colmo, en opinión de Garrido Egea, el Gobierno Andaluz “ha perdido la oportunidad de complementar esta ayuda que actualmente está financiada íntegramente por el Gobierno de España” ha querido dejar claro y ha afeado que, al contrario, el Gobierno andaluz del PP haya puesto “toda su maquinaria de propaganda a funcionar y sin tener el menor ápice de vergüenza esté vendiendo esta medida como propia cuando no han hecho nada, y lo poco que les tocaba hacer lo han hecho mal y tarde, como era poner en marcha la convocatoria en abril, que es cuando el Gobierno de España les transfirió los fondos”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

