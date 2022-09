El PSOE persiste en deslegitimar la elección de Vázquez como alcaldesa

El secretario general del PSOE de Almería y diputado en el Congreso, Indalecio Gutierrez, ha acusado a los mandatarios del Partido Popular en la provincia de “violentar la democracia al conseguir la Alcaldía de Almería con el apoyo de un tránsfuga”, Joaquín Pérez de la Blanca, ex portavoz del grupo municipal de VOX, actualmente en el Grupo Mixto.

Con estas palabras, Gutiérrez insiste en la línea marcada por la portavoz del grupo municipal socialista, Adriana Valberde, que ya intentó deslegitimar la elección de María Vázquez como alcaldesa al considerar que "no había sido elegida" por los ciudadanos, olvidando que a los alcaldes no los eligen nunca los ciudadanos, sino los concejales, o que Pedro Sánchez llegó a presidente de Gobierno sin que lo votaran los españoles, sino que ganó una moción de censura sin ser diputado.

Un voto extra

Hay que recordar que María Vázquez ha logrado la Alcaldía con un voto cuyo autor oficialmente se desconoce puesto que es secreto, y solo puede saberse que hay dos concejales no adscritos, y que ateniéndonos al resultado, uno votó nulo y otro apoyó a Vázquez... y no hace falta ser muy listo para intuir quién hizo qué sabiendo de dónde provienen ambos, uno de Vox y otro de Podemos.

Más allá de eso, Vázquez no necesitaba ese voto, ya que tenía 13 ediles frente a 9 del PSOE, 2 de Ciudadanos y los dos no adscritos. Al haber hasta tres candidatos, ganaba quien tuviese mayoría absoluta en primera vuelta, o mayoría simple en la segunda... y en caso de empate, quien tuviese más votos ciudadanos.

Dicho de otro modo, el PP no necesitaba pactar con ningún no adscrito, tránsfuga o no, y en todo caso, lo que tampoco puede hacer un partido político es imponer a otro que no le vote. Es como cuando el PSOE de Pedro Sánchez sacó adelante la normativa de los fondos Next Generation con Vox... tampoco podía el PSOE impedir que la ultraderecha les apoyara, aunque en este caso sí que eran imprescindibles esos votos para conseguirlo.