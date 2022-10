Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar El PSOE rechaza instar al Gobierno a que palíe los efectos de la inflación en los ayuntamientos martes 11 de octubre de 2022 , 19:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Economía, Carlos Sánchez, tacha de “incongruentes” al Psoe por negarse a que haya un fondo para los ayuntamientos y luego pedir que rebajemos impuestos y demos subvenciones noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería instará al Gobierno de España a que ponga en marcha un fondo extraordinario y urgente de ayuda a ayuntamientos para paliar el incremento del coste de los servicios públicos. Una propuesta, que en forma de moción ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal, con el voto mayoritario de los grupos políticos en el Ayuntamiento y en contra del Psoe. En esta línea, el concejal de Economía y Contratación, Carlos Sánchez, ha tachado de “incongruente” la posición de los socialistas “negándose a que haya un fondo para los ayuntamientos y luego nos pidan que rebajemos impuestos y demos subvenciones”, como han solicitado hoy a través de una moción reclamando “ayudas a comercios y hostelería afectados por obras municipales”. Respecto de la moción presentada por los populares, Sánchez ha precisado que su objetivo no es otro que el “que se garantice la prestación de servicios y el pago de facturas de luz, gas o carburantes, entre otros”, ha defendido. “España vive desde hace algunos meses una situación económica insostenible debido al aumento del IPC, el sobreelevado coste de la energía, y la constante pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas. Una situación a la que no son ajenos los ayuntamientos”, ha denunciado el también portavoz adjunto municipal, subrayando que “la inflación desbocada y la descomunal subida de precios de la energía y los combustibles está poniendo contra las cuerdas a muchos municipios, lo que unido al incremento del IPC afecta al gasto municipal respecto a servicios básicos como el agua, la limpieza o la recogida de basura”. Se trata pues una petición ésta que se realiza a nivel municipal y dirigida al Gobierno que pretende “asentar las bases para elaborar el presupuesto del próximo año con certidumbre y manteniendo y los servicios públicos de calidad”, ha defendido, recordando a su vez que “el encarecimiento de los materiales de obra está obligando a recalcular proyectos para no perder fondos europeos”, lo que provoca que “puedan quedar desiertos ante la imposibilidad de las empresas de afrontar la ejecución de las obras”. Una iniciativa que “es absolutamente razonable en el objetivo municipal de mantener los servicios públicos”. “Somos los ayuntamientos, todos, los que dando un servicio más cercano al ciudadano estamos además soportando la subida de los precios, teniendo además menos recursos”, ha explicado Sánchez, siginificando como “muchas obras se quedan desiertas y como ayuntamientos están suspendiendo actividades, tirando de hucha -los que tengan hucha- o directamente apagando farolas para poder seguir pagado la luz”, En esta línea, ha insistido en que “a un Gobierno que esta recaudando, solo en la mitad de año, 22.283 millones de euros y que puede superar los 40.000 millones a finales de ejercicio, debemos exigirle que ayude a ayuntamientos y poder hacer frente a una inflación desmedida para que podamos seguir prestando servicios con normalidad”, ha concluido Sánchez. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

