Moción institucional de apoyo a la salud mental en su Día Internacional martes 11 de octubre de 2022 , 19:35h

Promovido por la Federación Salud Mental Andalucía, este año, el movimiento asociativo pone la mirada en las personas más jóvenes "Dale like a la salud mental" y con el lema "Por el derecho a crecer en bienestar" El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado una moción institucional con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Salud Mental 2022, conmemorado ayer lunes, 10 de octubre, con el objetivo de dar visibilidad a la salud mental y promover el bienestar para todas las personas como una prioridad global. Con esta declaración, el Pleno del Ayuntamiento de Almería viene a renovar su compromiso con la salud mental y se suma a la necesidad de abordar de forma urgente los problemas de salud mental desde la participación social, la igualdad, la atención comunitaria, desde un enfoque biopsicosocial, comunitario, basado en los derechos humanos y orientado a la recuperación, tal y como se establece, entre otros, en el Estatuto de Autonomía, en la Ley Andaluza de Salud y el Plan Integran de Salud Mental. En este sentido, el Ayuntamiento de Almería se compromete a impulsar acciones, proyectos y estrategias que supongan un cambio en la forma de ver y entender la salud mental y muestra su apoyo y reconocimiento hacia las personas con problemas de salud mental y sus familias, especialmente con las más vulnerables. La Federación Salud Mental Andalucía promueve la iniciativa, como entidad sin ánimo de lucro de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias, reivindicar y proteger sus derechos y representar al movimiento asociativo en defensa de la salud mental. Por ello, piden que "se visibilice con naturalidad y sin sensacionalismos por parte de los medios de comunicación, la salud mental para formar parte de la agenda social y política". Además, añaden que "este año, el movimiento asociativo pone la mirada en las personas más jóvenes "Dale like a la salud mental". "Por el derecho a crecer en bienestar" es el lema seleccionado para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental 2022 con el que se centra el foco en la infancia y la juventud. En este sentido, en la declaración que hoy hace suya el consistorio almeriense aportan datos sobre la salud mental infanto -juvenil, resaltando que "según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, una de cada siete personas jóvenes, de 10 a 19 años padece algún trastorno mental".

