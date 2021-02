El PSOE reclama a la Junta 100 millones para compensar la caída económica de Almería

jueves 04 de febrero de 2021 , 16:15h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Sánchez Teruel subraya que el Gobierno central ha inyectado a la provincia almeriense 400 millones de euros para amortiguar los efectos de la pandemia