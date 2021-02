El PP pide en el Congreso “apoyo urgente” a la hostelería... y el PSOE dice no

jueves 04 de febrero de 2021 , 16:20h

Castellón y Matarí afirman que si no se toman medidas se perderán cientos de empleos en la provincia de Almería

Los diputados nacionales del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí, han lamentado hoy el voto en contra del Partido Socialista a la Proposición No de Ley defendida por el PP en el Congreso para exigir al Gobierno de España que apoye a los sectores más castigados por la pandemia, una ayuda que lamentablemente sigue sin llegar por ejemplo al sector de la hostelería, especialmente tocado tras las medidas restrictivas que tienen que adoptar los dueños de estos establecimientos para poner freno a la pandemia.



Ante esta situación marcada por la “mala gestión” y la “desidia” por parte del Gobierno de Sánchez, Castellón y Matarí insisten en la necesidad de que se aprobara esta iniciativa con 15 medidas entre las que se encuentran ayudas directas al sector, la reducción del IVA al 4%, la prórroga de los ERTE y un Plan Renove por los cambios para adaptarse a la pandemia.



Los diputados del PP señalan que es necesario que de una vez por todas el Gobierno apoye a aquellos que más lo necesitan, a los que día a día han levantado las persianas de sus negocios para poder mantener a sus familias y que ahora ven como su mundo se les derrumba a causa de la Covid-19.



“Es fundamental evitar que este sector eche definitivamente el cierre, están en peligro cientos de empleos en la provincia de Almería y no nos podemos permitir seguir incrementando las listas del paro mes a mes (más de 13.000 parados más en el último año en nuestra provincia) porque tenemos un Gobierno que, al contrario de lo que ocurre en otros países de la UE, deja a su suerte a aquellos que generan empleo y que son una parte muy importante del motor de la economía de nuestro país”, explican.



Castellón y Matarí insisten en la necesidad de que se tomen medidas con urgencia y destacan algunas más que se encuentran en la iniciativa del Partido Popular rechazada por los socialistas: seguir flexibilizando las condiciones de las líneas de liquidez ICO Covid-19 concedidas a pymes y autónomos, acompasándolas a la evolución de la situación económica; exoneración de la obligación de cotizar a aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de resoluciones dictadas para contener la expansión del virus durante el periodo de vigencia de las mismas; adopción de medidas para que los autónomos forzados a cesar su actividad durante el estado de alarma no tengan obligación de pagar impuestos durante ese periodo; fórmulas compensatorias para aquellos que como consecuencia del estado de alarman han visto mermar su caída de ingresos un 50% o más; que el Gobierno impulse un programa para incentivar el consumo directo en productos, servicios y experiencias turísticas en toda la geografía española para desestacionalizar los destinos y contando con ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas; impulsar en coordinación con las entidades locales y comunidades autónomas un paquete de reducciones, exenciones y bonificaciones de cuotas significativas de impuestos y tasas para aliviar la carga fiscal de establecimientos hosteleros; apoyar la implantación de sistemas digitales y herramientas de inteligencia de mercado de los que se puedan beneficiar las empresas hoteleras; y una apuesta decidida para mejorar y reforzar la cualificación técnica y la capacidad de aportar valor de los profesionales de la industria turística.



Por último, Miguel Ángel Castellón y Juan José Matarí lamentan que para Pedro Sánchez su prioridad no sea la pandemia, sino su agenda ideológica y ganar votos en Cataluña, lo que está provocando unos efectos devastadores en la economía y en el bienestar de la sociedad española.



“El balance que hacemos de la política económica del Gobierno es absolutamente pésimo porque no conocemos ni una sola medida para ayudar a los 70.000 parados almerienses a los que hoy han dado la puntilla porque muchos de ellos eran trabajadores del sector de la hostelería. España no puede seguir con la política de brazos caídos de Sánchez, un presidente desaparecido ante la crisis económica y sanitaria más grave que estamos viviendo. Si no se adoptan decisiones que palíen esta situación tan grave muchos negocios en nuestra provincia, hoteles, restaurantes, etc… van a seguir sufriendo en el futuro”, concluyen.