El PSOE reclama al alcalde ayudas directas para las agencias de viajes

lunes 15 de febrero de 2021 , 17:25h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Sólo 4 agencias han podido acogerse al Reactiva 20, las ayudas de la Junta son incompatibles con el cese de actividad y siguen pagando seguros a pesar del cierre