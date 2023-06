Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El PSOE solicita al Gobierno andaluz dietistas-nutricionistas en el SAS viernes 02 de junio de 2023 , 12:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Sánchez Teruel presenta una PNL para atender a las personas con problemas de salud derivados de una alimentación poco recomendable El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha presentado, junto a otros compañeros y compañeras del Grupo Socialista, una Proposición No de Ley (PNL) en la que se solicita al Gobierno andaluz la incorporación de profesionales dietistas-nutricionistas en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) dada la importancia que tiene el cuidado de la alimentación y, sobre todo, para aquellas personas “que sufren determinadas patologías muy vinculadas” a sus hábitos tanto por problemas de sobrepeso como de desnutrición. Sánchez Teruel argumenta que la alimentación es uno de los factores “que más inciden en la salud de la ciudadanía” y que desempeña un “papel fundamental en la calidad de vida”. “Las principales causas de muerte provocadas por enfermedades no transmisibles están relacionadas con la alimentación”, como son las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus y diferentes tipos de cáncer, ha enumerado y ha subrayado que esto “constituye un verdadero problema de salud pública”. Además, coincidiendo con el Día Mundial de Acción Por los Trastornos Alimentarios, el parlamentario socialista ha recordado la necesidad de incluir a estos profesionales en los equipos interdisciplinares del sistema sanitario público que abordan el tratamiento de las personas con TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria), puesto que “son imprescindibles a la hora de desarrollar una estrategia de reeducación alimentaria de estos pacientes, que son jóvenes en la gran mayoría de los casos, y para ayudar en su recuperación desmontando los mitos y los bulos que circulan por las redes sociales sobre la alimentación”. Después de mantener un encuentro con representantes del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía, los socialistas han constatado que las intervenciones dietéticas son una estrategia “costo-efectiva” y que “la inclusión del dietista-nutricionista en los equipos interdisciplinares conduce a aumentar la eficacia de los tratamientos tanto en atención primaria como en atención especializada”. De hecho, comunidades como Murcia, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Navarra, Valencia, Madrid, Baleares, Aragón, La Rioja y Galicia incluyen a este tipo de profesionales dentro de su cartera de servicios sanitarios, y también sucede en países comunitarios y extracomunitarios. En Andalucía, estos profesionales prestan sus servicios en el ámbito privado, mientras que en el SAS están presentes “con cuenta gotas y siempre a través de becas de investigación con laboratorios o a través de empresas de catering para la alimentación en centros hospitalarios, pero no de manera global”, ha precisado el parlamentario autonómico del PSOE almeriense. Sánchez Teruel ha defendido que el trabajo de estos profesionales sería visible en la prestación de servicio a la población y, también, en el “ahorro del coste sanitario” al poder prevenir enfermedades derivadas de unos poco saludables hábitos alimentarios. Por otro lado, ha subrayado que el hecho de que los dietistas-nutricionistas no formen parte del SAS supone que las personas con escasos recursos económicos “no puedan acceder a estos servicios, generándose una situación de desigualdad”. “Existe una relación entre el índice de obesidad y el nivel de renta”, ha indicado dado que “los mayores índices de obesidad se encuentran en los grupos más vulnerables”. El PSOE apuesta porque se cree esta categoría profesional en el SAS junto a un plan con unos objetivos y líneas de acción dirigidos a tener una población andaluza “cada día más sana a través de unos adecuados hábitos alimentarios” por lo que se han de establecer “planes de actuación multidisciplinares para favorecer las sinergias y el trabajo conjunto entre las distintas categorías profesionales en beneficio de la salud de la ciudadanía”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.