El PSOE tilda de “chapuza” la solución del PP al agua de Costacabana

miércoles 19 de abril de 2023 , 15:25h

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha asegurado que la solución que el PP en el Ayuntamiento ha dado al vertido del agua procedente del acuífero en la zona de Costacabana “ha consistido en introducir el agua en la red de aguas pluviales, de modo que el vertido ya no se ve y el PP evita la alarma suscitada entre los vecinos por el tremendo desperdicio de agua”.

Adriana Valverde ha calificado de “chapuza” lo que está haciendo el PP al frente del Ayuntamiento con ese vertido “porque lo único que ha hecho es esconderlo de la vista de los vecinos para que no se vea el derroche de agua (10 metros cúbicos hora, es decir, en un mes el equivalente al gasto medio de 350 viviendas), pero no le ha dado ninguna solución, todo lo contrario, todo indica que se está tirando agua del acuífero igualmente”

Al respecto, se ha preguntado “por qué aún no se han puesto desde el equipo de Gobierno del PP en contacto con los agricultores para preguntarles si el agua que se está tirando la pueden aprovechar para el riego”, lamentando que “introducir el agua en una arqueta para que no se vea no es desde luego la solución”.

La portavoz del principal grupo de la oposición ha criticado que esas aguas subterráneas se han estado vertiendo durante más de un mes en la Rambla del Charco, lo que ha provocado que el badén que hay en la curva haya estado siempre inundado, con los peatones pasando por un puente metálico provisional. El origen del vertido está en la obra para la construcción de viviendas que realiza la Empresa Municipal Almería XXI en Costacabana.

Ahora, la decisión que ha tomado el Ayuntamiento, tras las quejas de vecinos, asociaciones ecologistas y del Grupo Socialista, consiste en “redirigir estas aguas hacia el norte y verterlas en una arqueta”, de manera que el agua “ya no se ve, pero se sigue derrochando igualmente”, ha reiterado Valverde.

La portavoz del PSOE ha insistido en que “el PP en el Ayuntamiento conocía la existencia del nivel freático a poca profundidad”, lamentando que no haya estudiado la posibilidad de aprovechar la existencia de una balsa de la Comunidad de Regantes Cuatro Vegas que está situada a unos 50 metros al norte de la obra.

Finalmente, ha denunciado la “hipocresía medioambiental del PP” ya que “sus representantes a nivel regional y nacional ponen el grito en el cielo por la situación de sequía que vivimos pero no hacen nada donde sí pueden intervenir, como en este caso de Costacabana o en la rambla de Los Ramblizos, para evitar que perdamos una sola gota de agua”. “El PP dice apostar por una ciudad sostenible y, por otro lado, tira el agua que podrían consumir 350 viviendas en un mes”, ha zanjado.