El PSOE ve falta de voluntad del PP para una solución definitiva a las Salinas

miércoles 16 de noviembre de 2022 , 18:59h

Sánchez Teruel lamenta que “los dirigentes del PP no hicieran nada para evitar su desecación y ahora tampoco quieran garantizar su supervivencia”

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha criticado la falta de voluntad política del Partido Popular para darle una solución definitiva al humedal de las Salinas, al asegurar que “ni hicieron nada para evitar su desecación, y el consiguiente desastre ambiental que se ha ocasionado, y tampoco parece que tengan ningún interés en garantizar su supervivencia mediante la adquisición de la propiedad y los derechos sobre los suelos de la instalación salinera”.

Para Sánchez Teruel, “es un sinsentido que, además de no actuar cuando vieron que no entraba agua de mar, cuando solo bastaba con ir y mirar, ahora pretendan hacer la del avestruz, como si ellos no pudieran hacer nada; cuando, en realidad, son los únicos competentes para evitar que se mantenga este desastre ambiental y garantizar la conservación del espacio”.

“La situación presente o futura de los suelos no es un obstáculo para que pasen a ser patrimonio de los andaluces; al contrario, es una oportunidad en el presente que por torpeza o ceguera política no están queriendo o sabiendo aprovechar”, ha indicado Sánchez Teruel, para quien “es una lástima que los valores ambientales les interesen tan poco a los dirigente populares, que con estas manifestaciones y actitudes demuestran que su revolución verde es un ‘bluf’ de dimensiones tan grandes como las más de 400 hectáreas que han dejado que se desequen delante de sus ojos”.

Según ha señalado el parlamentario almeriense, la propuesta del PSOE es clara y pasa por adquirir los suelos y los derechos que existan sobre los terrenos que son necesarios para hacer viable el ecosistemita del humedal, poner en marcha un Programa Ambiental de Custodia del Territorio, que garantice para siempre su conservación, y actuaciones como la puesta en marcha de un museo de la sal o incluso la rehabilitación de los alojamientos de los trabajadores y la vivienda de la explotación salinera.

En este punto, Sánchez Teruel considera que, con iniciativas como estas, “Almería podría contar con el mejor espacio natural de conservación asociado al patrimonio salinero de todo el Arco Mediterráneo europeo, pero la soberbia política de los dirigentes del Gobierno andaluz y del Partido Popular les lleva a insistir en su error, a darse golpes de pecho, sin dar pasos al frente para poner en valor el enorme patrimonio ambiental de Almería”.

El diputado autonómico ha advertido que “el PSOE, de la mano de la sociedad almeriense, seguirá dando la batalla política para que el Gobierno andaluz tome conciencia, a la vista de que aún no lo ha hecho, de este fracaso medioambiental y garantizar que no se repita, en lugar de restarle importancia y echar balones fuera”.