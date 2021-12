Capital Verdiblanca mantiene el contrato de control del Centro Municipal de Acogida viernes 10 de diciembre de 2021 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A propuesta del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana se aprobaba también la prórroga del contrato de servicios de control y acogida en el Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Almería, con la mercantil Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca, Centro Especial de Empleo, por importe de 120.709,48 euros. Se trata de la primera prórroga de un contrato licitado y adjudicado en 2019 por el periodo de dos años. Esta primera prórroga es por el periodo de un año, cuya fecha de comienzo será desde el día 01 de enero de 2022 y finalizando el día 31 de diciembre de 2022. El objeto de este contrato es el de la prestación diaria de un servicio de control y acogida a los usuarios, personas en situación o riesgo de exclusión social, del Centro Municipal de Acogida. En esta Junta de Gobierno Local se han resuelto también tres expedientes relacionados con el sector del taxi que refieren, por un lado, la concesión de subvenciones a profesionales que prestan servicio con taxis adaptados a personas con movilidad reducida por importe total de 48.328,03 euros. Quince son las licencias beneficiarias de estas ayudas que oscilan entre los 1.500 euros y los 5.800 euros, en este caso de amortización respecto de la inversión realizada sobre los vehículos para su adaptación. También, en este caso con carácter provisional, se ha aprobado la concesión de subvenciones por importe total de 35.000 euros, también para profesionales que prestan servicio con taxis adaptados a personas con movilidad reducida. Esta subvención, a catorce licencias y por importe individual de 2.500 euros, refiere la ayuda de gastos como gasolina, seguro, etc... Además de lo anterior, ha recibido el visto bueno la relación de ayudas de emergencia para mantener la actividad comprometida con el sector del taxi por la crisis sanitaria del COVID-19, para este año, por importe total de 142.000 euros. El importe de estas ayudas directas, que pueden beneficiar hasta 284 licencias con las que cuenta la ciudad, alcanza los 500 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

