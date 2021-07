El Puerto de Almería recibirá en agosto el primer crucero desde febrero de 2020

martes 06 de julio de 2021 , 15:50h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Hasta el próximo mes de diciembre se han confirmado 11 escalas de barcos turísticos





El próximo 11 de agosto está previsto que realice una escala en el Puerto de Almería el crucero Wind Surf, de la naviera Wind Star Cruises. Será el primero de los barcos turísticos que atracará en Almería desde febrero de 2020, unos días antes de la declaración de la pandemia. Debido a las medidas adoptadas para frenar la covid-19, desde mediados de marzo del año pasado se cancelaron todas las rutas de cruceros programadas. El Wind Surf –un habitual del Puerto de Almería-, tiene capacidad para para 300 pasajeros y 200 tripulantes, y está previsto que llegue al Muelle de Levante a las 8.00 horas, procedente de Cartagena, y zarpará a las 22.00 horas, con destino a Málaga.



Según las previsiones de las navieras, hasta el mes de diciembre han reservado escala en el Puerto de Almería once cruceros que realizan rutas por el mediterráneo occidental. Además del Wind Surf (que vendrá a Almería en tres ocasiones), harán escala en la dársena almeriense los cruceros MS Hamburg, Golden Horizon, Vasco de Gama, Spirit of Discovery, SS Splendor y el Marella Explorer 2, que realizará tres visitas.



Para el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo, la reanudación de las visitas de cruceros es una “muy buena noticia, tanto para el Puerto, como para la ciudad, la provincia y para todos los sectores relacionados con el turismo, ya que supone la vuelta a la normalidad, tan necesaria para la reactivación de la economía”.



Y es que, según recuerda Jesús Caicedo, el pasado año se suspendieron 19 de las 20 escalas previstas en Almería, y solo arribó al Puerto el crucero Black Watch, de la naviera Fred Oldsen Cruises Line, que visitó la ciudad a finales de febrero con más de quinientos turistas británicos.





Medidas covid-19

Tanto la escala de cruceros, como las visitas que los turistas realicen en tierra, se harán de acuerdo con las ‘Medidas Sanitarias para el Restablecimiento de los Cruceros Internacionales’, establecidas por el Ministerio de Sanidad el 16 de junio pasado.



Según estas medidas, antes de embarcar en el puerto de inicio del crucero, así como en los puertos donde hacen escala y en el del fin de la ruta, los pasajeros y las tripulaciones deberán presentar una serie de documentos y cuestionarios en los que acrediten que están vacunados y que no tienen síntomas relacionados con el covid-19. Asimismo, deberán superar una serie de controles médicos, incluso durante la travesía.



Las navieras, por su parte, entre otras medidas, deberán disponer de un procedimiento para la prevención y mitigación de los riesgos sanitarios derivados del covid, que incluya un seguro que cubra todas las incidencias (como traslados, confinamientos y repatriaciones, entre otras) de cualquier pasajero o tripulante que presente síntomas de covid. También contar con un responsable de contacto, así como disponer limitaciones en el aforo tanto de pasajeros como de tripulaciones, equipos y salas habilitadas para controles sanitarios y posibles confinamientos.



En los puertos de partida, finalización y escala de los cruceros se constituirá una comisión de coordinación, coordinada por la Autoridad Portuaria, de la que forman parte la Capitanía Marítima, el servicio Andaluz de Salud, Sanidad Exterior, consignatarios y las empresas que participan en todas las operaciones que realiza el crucero en el puerto y zonas a visitar.



Además, la Autoridad Portuaria enviará el procedimiento de cada naviera o crucero, al Servicio Sanitario de la Comunidad Autónoma y en el puerto debe disponer de espacios y medios sanitarios para aislar a cualquier pasajero o tripulante que lo necesite, mientras se deriva al lugar donde establezca el procedimiento establecido por la naviera.



En el puerto de Almería solo atracan cruceros en tránsito, ninguno de inicio ni final de travesía, por lo que tripulantes y pasajeros solo deberán rellenar un cuestionario y toda la información estará recogida en una aplicación digital, accesible a las autoridades sanitarias. Los pasajeros que desembarquen para visitar la ciudad o realizar excursiones, sólo lo harán en grupos controlados y siempre que no presenten ningún síntoma compatible con el covid.