PSOE - Somos Mojácar dice que la alcaldesa obliga a pagar vados innecesarios

martes 06 de julio de 2021 , 15:58h

Manuel Zamora señala que Rosa María Cano “quiere más dinero porque hay ocho concejales del PP cobrando un sueldo en un pueblo pequeño como éste, y además mantiene una red clientelar de empresas de servicios



Manuel Zamora, concejal en la oposición y secretario general del PSOE de Mojácar, afirma que la alcaldesa del PP “ha vuelto a la carga contra los ciudadanos en su afán recaudatorio”. Y explica que “el modus operandi de Rosa María Cano es enviar a la patrulla de la Policía Local con la orden de domiciliación del vado para que sea firmada por los propietarios de las viviendas, aunque no necesiten vado, con el efecto intimidatorio que eso supone”.



No es la primera vez que la alcaldesa utiliza una estrategia de amenaza velada para intentar recaudar más dinero para las arcas municipales con el asunto de los vados para vehículos. “Y ahora repite, aprovechando que aún faltan dos años para los comicios municipales, y confiada en que muchos de los afectados no se acordarán entonces de esta artimaña para sacarles el dinero”.





Ocho concejales del PP cobrando un sueldo

“Mientras tanto, señala Zamora, hay ocho concejales del PP que cobran injustificadamente del Ayuntamiento de un pueblo pequeño como es Mojácar, además de una amplia red clientelar de empresas que prestan servicios, todo lo cual requiere un presupuesto excesivo que no tenemos por qué pagar los vecinos, que ya soportamos una carga de impuestos municipales de las más altas de España”.



El líder socialista explica que en su día muchos vecinos alegaron contra esa actuación municipal de “concesión unilateral del vado”. En algunos casos no han recibido ni siquiera respuesta, pero, en otros, los vecinos han ganado el contencioso contra el Ayuntamiento. “Por eso la gente se está quedando de piedra ante este nuevo intento de la alcaldesa de meterles la mano en el bolsillo para hacerles pagar un vado que nunca han solicitado”.



“Ante este hecho, desde PSOE-Somos Mojácar, recomendamos no firmar la domiciliación del vado que les lleva a casa la Policía Local, y que acudan inmediatamente al Ayuntamiento a exigir la baja del mismo por no haberlo solicitado”, subraya.



“A los vecinos que hayan firmado esta orden de domiciliación que la Policía Local les ha llevado a su casa, a pesar de no querer el vado, les aconsejamos que acudan también al Ayuntamiento a solicitar la baja para este ejercicio 2021, y que pidan la data del recibo”, finaliza.