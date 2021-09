Capital El punto de información turística de El Toyo se estrena con 1.000 visitantes jueves 16 de septiembre de 2021 , 16:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carlos Sánchez destaca que el servicio “acerca lo mejor de Almería” a quienes llegan a la ciudad



La andadura del punto de información turística de El Toyo se ha iniciado con un éxito rotundo. Desde que el Área de Promoción pusiera en marcha este espacio informativo el pasado 15 de julio, casi 1.000 visitantes han acudido en apenas dos meses. La cifra pone de manifiesto el auge de turistas en una de las zonas más atractivas de la capital que se caracteriza por el turismo slow.



Fundamentalmente, las principales consultas de turistas y vecinos se han centrado en la ubicación de los grandes puntos de interés, información sobre playas, programación cultural y actividades de turismo activo. En este sentido, el Ayuntamiento ha configurado un extenso y variado programa de ocio para el verano que ha despertado el interés de los visitantes.



Cabe destacar que este punto de información turística se ha ubicado en una zona estratégica de la ciudad con el objetivo de centralizar toda la información acerca de experiencias, visitas y agenda de actividades. Una herramienta útil para turistas y vecinos que tiene entre sus objetivos la promoción y difusión de la ciudad.



El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha subrayado que “las cifras reflejan que la afluencia de turistas ha sido muy importante y eso es una gran noticia para Almería”. Además, ha añadido que “la apertura de este punto de información ha sido todo un acierto y nos permite seguir acercando lo mejor de nuestra ciudad a quienes nos visitan”.



Este servicio, ubicado en la avenida de los Juegos Mediterráneos, ha permanecido en funcionamiento de martes a domingo, en horario de 11 a 14 y de 18 a 21.30 horas, desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

