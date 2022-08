Capital El Punto Violeta recibe la visita de Vázquez sábado 20 de agosto de 2022 , 17:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funcionaes destaca la labor “fundamental” de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la vigilancia de la Feria La alcaldesa de Almería en funciones, María Vázquez, ha destacado el papel fundamental que desempeñan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, junto a Protección Civil y al personal sanitario, durante la celebración de la Feria de Almería. Un dispositivo que intensifica su tarea especialmente en el Recinto Ferial, cuyo retén de guardia, dispuesto en las instalaciones del Ferial de la Vega de Acá, ha visitado junto a los concejales de Seguridad y Movilidad, María del Mar García-Lorca; y Cultura y Educación, Diego Cruz. María Vázquez ha puesto en valor “el enorme trabajo que desarrollan los agentes de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y el personal sanitario para que estos días festivos transcurran con plena normalidad”. En este sentido, ha destacado “su trabajo es esencial en materia de prevención, control y seguridad y permite que almerienses y visitantes solo se preocupen de disfrutar”. Por otra parte, Vázquez ha querido felicitar a las personas que integran el dispositivo de seguridad, que en este año supera los 200 efectivos cuya labor resulta indispensable para preservar el normal desarrollo de la Feria, especialmente en una edición que se prevé con gran afluencia de público tras dos años de ausencia por la pandemia. Punto violeta El Recinto Ferial cuenta este año con dos puntos violetas, uno asociado al Cooltural Fest que ya viene siendo habitual durante las últimas ediciones, y otro en las inmediaciones de las casetas. Se trata de una herramienta que ofrece a los asistentes atención y prevención ante posibles casos de violencia de género o sumisión química. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

