Nathy Peluso y Rozalén grandes estrellas del inicio del Cooltural

sábado 20 de agosto de 2022 , 17:32h

A veces las grandes noches a las que cantaba Raphael no tienen ningún misterio. Si reúnes a un público numeroso con ganas de disfrutar de un festival en plena normalidad tras dos años de retos y dificultades, si se añade el trabajo de un equipo coral de más de cien personas y como guinda y escaparate están artistas y bandas en pleno estado de forma, el resultado es bien sencillo. Cooltural Fest, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music vivió ayer, desde la tarde y hasta bien entrada la madrugada, la primera de las dos grandes jornadas en el recinto de conciertos del Ferial, en lo que fue también la sesión inaugural de la Feria y Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Mar.

En la escaleta de los horarios, por orden de intervención, actuarían en el escenario principal (Estrella de Levante) con dos grandes pantallas a los laterales y una central de tamaña gigantesco: Veintiuno, La La Love You, Rozalén, Nathy Peluso, Shinova, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y Delaporte. Entre los cambios, el segundo escenario (Tanqueray 0,0%) contó con Anastazia Spencer, Astropålido, Los Flamingos, Suu, Niña Polaca y Zetak. Como extra, los dj’s Rocío Saiz, Don Fluor y Mobox.

Veintiuno tuvo el honor, pero siempre complicado papel, de abrir el recinto principal, pero superaron el trance con nota y con maestría. Tal es así que hasta su vocalista, guitarra y teclados, Diego Arroyo, reconocía haber “perdido una apuesta con nuestro mánager, pensábamos que ibais a estar diez aquí con nosotros y es un gustazo este recibimiento”. Así, desde primera hora, ‘los coolters’ más tempraneros bailaron y cantaron los temas de esta banda, autodefinida como pop, pero con bastante buen gusto en los momentos de endurecer guitarras y bases rítmicas, como en el añadido de teclas que le confiere un gusto de rock and roll estiloso evocando en la estética los buenos tiempos de un tótem como Elton John. Canciones como ‘Júbilo’, ‘Monstruo’ o ‘La Ruina’ dejaban claro el poderío emergente de los toledanos, que completaron su repertorio de esas canciones que han compartido con compañeros de generación, como Chica Sobresalto (‘Nudes’) o La La Love You (‘Llorería’), cuyo vocalista saldría a cantar aprovechando su posterior salida. ‘Dopamina’ terminarían de exprimir una actuación breve pero eficaz.

La La Love You reforzó ayer su relación especial con Almería, ya que, tal y como recordó su cantante, “fue el primer sitio en el que tocamos fuera de Madrid”. Fue uno de los grupos invitados a la edición pandémica de Cooltural Fest en 2021 y ayer tocaba regresar para hacer disfrutar, bailar y cantar en toda su plenitud, con su suerte de power pop con tintes de punk melódico, con finos toques de humor ácido, que tan bien está cayendo entre los amantes de los sonidos más veloces y contundentes dentro del mundo indie. Como un ‘Big Bang’, cantaban aquello de ‘Lo Siento, Nena’ en ‘El Momento Perfecto’ que viene a concluir que ‘Quiero Quedarme Para Siempre’ en ‘La Canción Del Verano’. A toda velocidad y con la gran pantalla a pleno rendimiento, volvieron a subir a varias personas del público y convertir el recinto en un karaoke multitudinario con su versión de ‘Tenía Tanto Que Darte’ de Nena Daconte. El cierre, por supuesto, lo daría el juvenil ‘Más Colao Que El Colacao’ y ‘El Fin Del Mundo’.

Rozalén y Nathy Peluso, poder de mujer

El escenario principal recibía en tercer lugar a Rozalén, en una de las actuaciones más memorables de las que se recuerdan en Cooltural Fest. Y eso que, siempre comprometida y consecuente con sus ideas, el concierto arrancó “intenso y más reflexivo, pero no os preocupéis, que luego os lo compensaré con más fiesta”, avanzaba la artista manchega. ‘Este Tren’ y ese saneamiento individual para curar al bosque que es ‘Y Busqué’, con fantástico solo de guitarra, abrieron la actuación, que todavía seguiría en tempos bajos con ‘La Línea’, para el drama de la inmigración, y ‘Justo’, para la memoria histórica. Tras este cuarteto llegaría un cambio de tercio y de talante con los ritmos latinos, bailables y cumbieros de ‘Que No, Que No’, ‘Yo No Renuncio’, ‘Vivir’ o ‘El Día Que Yo Me Muera’. Cuatro dardos de alegría que servirían para entrar en el tramo ‘cantinero’ con el espectacular medley de ‘Amiga’, ‘Me Arrepiento’ y ‘Tu Nombre’, con calaveras propias de El Día de los Muertos incluidas. Y para el tramo final quedaban las más populares, ’80 Veces’, ‘Saltan Chispas’, ‘Girasoles’, para cerrar con los mensajes necesarios de ‘Agarrarte A La Vida’, para hacer frente al suicidio y ‘La Puerta Violeta’, contra la violencia de género. Con la satisfacción del deber cumplido, Rozalén, que no dejó de resaltar la labor inclusiva de Cooltural Fest a través de la Fundación Music For All, se despediría con ‘El Paso Del Tiempo’.

Con una expectación más que notable, tanto para sus seguidores como para quienes su inclusión en el festival despertó la curiosidad más sana, Nathy Peluso llegó, vio y venció en una abrasiva actuación. Un brutal despliegue de físico, con precisos y potentes movimientos coreográficos, una banda de casi una decena de músicos y una combinación de estilos que se aleja de cualquier convencionalismo de moda. Y es que una estrella internacional no siga las tendencias de moda del mundillo y ofrezca una música tan personal, entre el funk, la música negra, el soul contemporáneo y la sonoridad latina más clásica que procesada es un soplo de frescura ante tanto molde clonado. ‘Celebré’, ‘Sana Sana’ y ‘Buenos Aires’ se expandieron por todo el recinto como ‘Puro Veneno’. Efectos visuales minimalistas pero muy trabajados según el caso y, como espectáculo añadido, la increíble interpretación a lenguaje de signos realizada desde la Fundación Music For All, ya que Laura, la intérprete, sumaba sus propias coreografías casi con la misma intensidad que la artista argentina. Si faltaba calor, llegó en la parte central con ‘Ateo’, el tema que compartió en estudio con C Tangana, ‘Mafiosa’ o una brillante versión en vivo del ‘Nasty Girl (BZRP Music Sessions #36)’ que grabó con Bizarrap y que interpretó con cámara en el micro. Intensidad máxima, como ‘Business Woman’ o la del baile y luces de ‘Emergencia’. El cierre llegaría con la versión de ‘Vivir Así Es Morir De Amor’ de Camilo Sesto.

Shinova y DMBK, el poder de las guitarras

Otra de las bandas que conoció los conciertos ‘pandémicos’ de Cooltural Fest y su Cooltural Go! es Shinova, que anoche cargaron con ganas en un bloque, junto a Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (DMBK) que volvió a traer el poder de las guitarras al escenario principal. En un continuado estado de gracia, la banda de Gabriel de la Rosa y los suyos salieron a morder desde el inicio con la tripleta de ‘El Álbum’, ‘Utopía’, ‘Solo Ruido’ o ‘Gigantes’. Lo que podría ser un arranque insuperable para muchas otras formaciones, fue solo una toma de contacto inicial antes de empezar a sacar himnos esperados como ‘Cartas De Navegación’, ‘La Sonrisa Intacta’, ‘Para Cambiar El Mundo’ o ‘Mirlo Blanco’. Intensidad a las cuerdas en uno de los grupos más poéticos del circuito indie, que se llevaron una sensación de triunfo innegable, regalando todavía dos temas más, como ‘Ídolos’ y ‘Te Debo Una Canción’.

Con algún problema que otro en el viaje hacia Almería llegaron casi derrapando en su moto ‘kinkidélica’ los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Guitarras afiladas, agudos y melismas flamencos con ese carácter añejo y emocionante de nombres como Jesús de la Rosa (Triana) o Manuel Martínez (Medina Azahara) y un aire de retro rock setentero a lo Led Zeppelin o a los más progresivos y prolíficos King Gizzard & The Lizard Wizard. Todo eso y más es DMBK que pusieron la distorsión con medidos aportes electrónicos a la primera noche almeriense de Cooltural Fest. ‘The New Gizz’ y ‘Porselana Teeth’. Sonidos de poesía y raigambre, a lo que se le suma cierto aire kinki suburbial y barrial, psicodelia de gusto oriental, especialmente rítmica y ciertos toques de hard, convierten a DMBK en una banda abrasiva y en éxtasis, como ese cierre con ‘El Salto del Gitano’.

El cierre al escenario principal lo daría Delaporte. Un proyecto italoespañol afincado en Madrid, formado por el dúo Sandra Delaporte y Sergio Salvi, que mezcla sonidos de una producción electrónica con voces, atmósferas y texturas orgánicas y que en los últimos tiempos, especialmente desde su EP ‘Abril’, con temas como ‘Droga Dura’ o ‘Desnudarnos Otra Vez’, han abierto su sonido a dinámicas más alegres y abiertas, combinando así con su elegante y sobria tesitura de los primeros trabajos. Aunque, sin duda, los temas más celebrados en el cierre de la velada fueron ‘Cariñito’, ‘El Volcán’ o ‘Bang Bang’.

Segundo escenario

Los almerienses Anastazia Spencer fueron los encargados de abrir por la tarde el segundo de los escenarios del Recinto de Conciertos de Cooltural Fest, que suma a otra media docena de bandas a la oferta del principal. La banda del ampliamente conocido vocalista y guitarrista Manolo Alcalá, con dilatada experiencia en otras formaciones como Arny Division o Antonio Fargas, se reúne aquí con Yolisue para dar vida a una banda de hiper punk furioso, con guiños garajeros más distorsionados y a las películas de serie B. Un registro sucio pero contundente que satisfizo a los recién llegados, centrando su repertorio en los temas de su disco ‘Hey Txema… It’s Ok!!!’, título con guiño a Txema Tormento, figura muy querida del underground musical almeriense, fallecido hace unos años.

Con un sonido más netamente indie, Astropålido no ha dejado de crecer desde su nacimiento hace algo más de cinco años. Giras nacionales y festivales van haciendo nombre de un directo que destaca, sobre todo, por presentar una inquebrantable muralla de sonido desde la guitarra rítmica, bajo y batería, con una intensidad lírica y una guitarra solista que juegan en melodías muchas veces al límite y con querencia creciente. ‘Nadie Lo Sabe’ es su último EP, que ha ido presentado single a single durante todo el presente 2022, con temas como ‘Nadie Me Reconoce’ o ‘Hambre’, aunque no faltaron guiños a discos pretéritos como ‘Aún Queda Para Largo’. Visto lo visto, no hay ninguna duda

Los Flamingos recogieron el testigo con una tesitura similar, aunque bastante más melódicos y accesibles en los tempos. La banda tudelana mantiene una trayectoria ascendente tanto en público como en obra y lo atesoro con un directo bien hilvanado donde brillaron las celebradísimas ‘Salto Al Vacío’ y ‘Volver A Casa’, tema que viralizaron en su momento gracias a la colaboración de uno de sus indiscutibles referentes como es Sean Frutos de Second o el punto épico y emotivo de ‘Reyno’.

Otro nombre propio al que marcar con una indeleble pestaña de seguimiento es la catalana Suu. Empezando tímidamente en el mundo de la música como una artista de una sensibilidad más cercana a la música introspectiva de autor, como en su primer gran éxito ‘Tant De Bo’ o ‘Eres Un Temazo’, paso a paso ha ido ganando en notoriedad y, sobre todo, plasticidad para llegar a más públicos sumando tintes eléctricos y destellos más enérgicos a su lírica más introspectiva y personal en su último disco ‘Karaoke’, con canciones como ‘Nota De Voz’ o esa deliciosa versión de un clásico como ‘Enamorada De La Moda Juvenil’ de Radio Futura.

La actuación de Niña Polaca vino a recuperar esa furia desbordada que inició Anastazia Spencer, con la actuación más apunkada de la noche, superando ese hándicap que puede derivar en ocasiones de la indefinición, ya que su debut ‘Asumiré La Muerte De Mufasa’ vino a demostrar que es una de esas bandas que trascienden cualquier tipo de etiqueta. Pueden ser muy duros para los indies o muy blandos para los rockeros. Como sea, su ejercicio guitarrero, casi barroco a veces, y variado merece el reconocimiento que se llevó del público presente y con canciones como ‘Joaquín Phoenix’, la sarcástica y gamberra ‘Pdr Snchz’, la melódica ‘Nora’ o la doble referencia capitalina con ‘Pinta Malasaña’ o ‘Madrid Sin Ti’, que sonó en la suerte final.

Pello Reparaz es todo un veterano de la música a sus escasos 32 años. Tras dar vida a los 17 al grupo de ska Vendetta, con músicos que venían de otra leyenda del género como Skalariak, con el que recorrió medio mundo, decidió emprender un proyecto en solitario mucho más modernista bajo el nombre de Zetak, que cerró anoche el escenario alternativo de Cooltural Fest. Su música, principalmente electrónica, destaca por tener finos aportes de tempos y sonidos más propios del folk vasco, como ‘Itzulera’, ofreciendo una combinación fresca y original que contentó a ‘los coolters’ con otros temas como ‘Zeinen Ederra Izango Den’ o ‘Akelarretan’, que, hasta última hora, acompañaron el primero de los dos días grandes del festival.

Lo que queda por venir

Hoy, sábado 20, el recinto principal tendrá a Tu Otra Bonita, Arde Bogotá, Guitarricadelafuente, Izal, Rigoberta Bandini, Sexy Zebras e Innmir (Escenario Estrella Levante) y El Último Viaje, Confeti De Odio, Judeline, Habla de Mí En Presente, Karavana y Rocío Saiz (Escenario Tanqueray 0,0%). Esa jornada el escenario playa, junto a la Faluca Almariya, abrirá sus puertas a Marcelo Criminal, Sara Curruchich, Maren, Morochos, Jack Bisonte y Mujeres, mientras que la ruta gastromusical tendrá a Meseta, Los Ruina y Alejandro Fuentes. También Cooltural Kids a las 11.00 horas con ‘Nyaya El Griot’ en Parque Nicolás Salmerón, a las 19.00 horas con ‘Lunero’ en la Faluca Almeriya y a las 21.30 horas con ‘El Gigante Gante’ en el Anfiteatro.

El domingo, día 21, será el turno de Ede, Rubén Pozo, Alís, Samuraï, Guadalupe Plata, Romano Aspas y Siloé en el escenario playa y Verona, Cosmic Wacho y Carmen Xía en la ruta gastromusical.