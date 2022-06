Opinión El rumbo andaluz María Vázquez Más artículos de este autor Por viernes 17 de junio de 2022 , 17:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las elecciones de mañana en Andalucía marcan el inicio de un ciclo electoral que nos llevará el año que viene a los comicios municipales y generales. No son, por tanto, unas elecciones más. El rumbo andaluz puede marcar el futuro político de muchos municipios e incluso de España. Estamos viviendo, por tanto, un momento histórico, del que somos protagonistas los andaluces. Y eso no se puede decir todos los días. Después de dos intensas semanas de campaña electoral, hemos tenido oportunidad de conocer, contrastar, valorar y diría que, hasta decidir ya, hacia que opción política dirigir nuestra voto. Y no es una cuestión baladí. Porque podemos ver pasar la historia o formar parte de ella. Yo me quedo con la segunda opción, por eso animo a todos a votar mañana y ser partícipes de (ya sé que no soy nada original) la fiesta de la democracia. Puedo entender que el hastío, el cansancio e incluso las ganas de playa, acrecentadas por las altas temperaturas que estamos viviendos estos días, puedan tentarnos a no ejercer este derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española. Por eso me gusta recordar que si no elegimos a nuestros representantes, otros lo harán por nosotros. Andalucía es una tierra espectacular, con un potencial enorme que necesita gobiernos estables, moderados, dialogantes y apegados a la realidad diversa de nuestra comunidad. Andalucía es una tierra innovadora, pujante, acogedora, que tiene que seguir avanzando, sin experimentos ni personalismos. Andalucía ha encontrado el rumbo y hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de ser andaluces. Cualquier opción política de las que figuran en las papeletas que mañana nos vamos a encontrar en los colegios electorales es lícita, pero me niego a asumir esa frase de “todas son iguales” que muchas veces escuchamos. Porque, sencillamente, no es verdad. Se avecinan tiempos apasionantes, pero también complicados por la coyuntura nacional e internacional, y los esfuerzos de quienes nos gobiernen tienen que estar centrados en ser parte de la solución a los problemas, no en ser parte del problema. Por eso es tan importante ir a votar el 19J y hacerlo en conciencia. Andalucía se juega mucho. Almería se juega mucho. Todos nos jugamos mucho. Así que primero, a votar, y después, a la playa o a lo que surja. María Vázquez Portavoz PP en el Ayuntamiento de Almería 68 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)