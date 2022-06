Deportes El alcalde recibe a URA Clan reconocido en el Mundial de Rugby Inclusivo viernes 17 de junio de 2022 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco les ha transmitido el agradecimiento de toda la ciudad en una recepción realizada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento “Orgullosos y agradecidos”. Con estos dos adjetivos ha recibido hoy el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, a una parte de la expedición deportiva de URA Clan que en sus categorías masculina y femenina ha cosechado las máximas puntuaciones en el Premio al Espíritu Deportivo en la última edición del Mundial de Rugby Inclusivo que se ha celebrado en Cork, Irlanda, hace unos días. El equipo femenino se ha traído el trofeo al ganarlo en solitario, mientras que el masculino fue con un triple empate en cabeza de la tabla, que finalmente sonrío a Incluindus. Un éxito deportivo sin precedentes “que es la guinda a una experiencia que estoy seguro de que no vais a olvidar”, les ha transmitido el alcalde, trasladando las gracias en nombre de toda la ciudad. “Un galardón que habéis ganado en cada partido, donde se puntuaba la integridad, pasión, deportividad, solidaridad e inclusión. Valores que forman deportistas pero que, sobre todo, forman personas. Y eso es algo que compartimos todos los que, desde instituciones como el Ayuntamiento y nuestro Patronato de Deportes, trabajamos a diario en el deporte base con el objetivo de forjar buenos deportistas y mejores personas”, ha añadido Fernández-Pacheco. Fernández-Pacheco también ha valorado de manera muy positiva el crecimiento experimentado por URA en muy poco tiempo. “Estáis haciendo las cosas bien y de manera diferente, haciendo un trabajo que va desde las bases a la élite, y además incluyo vuestra labor inclusiva con la Fundación URA Clan”. El presidente de Unión Rugby Almería, Miguel Palanca, por su parte, ha agradecido el constante apoyo institucional del Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Deportes, con Juanjo Segura al frente, “tanto al equipo de rugby en sí, como especialmente a nuestra labor con URA Clan”. El presidente del club ha destacado que “URA Clan era uno de los cuatro de 28 equipos participantes que llevaba sección masculina y femenina, en un evento que ha contado con 1.1000 jugadores de 14 países distintos”. Palanca ha asegurado que “ha sido todo un desafío y una aventura muy gratificante en lo personal, puesto que para muchos de los jugadores era la primera vez que salían de España”. El acto ha contado con las intervenciones de alguno de los protagonistas y acreedores de la máxima puntuación en espíritu deportivo, como David Álvarez, Jesús Palmera o Javi, que han asegurado que “nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido mucho y hemos aprendido que si te propones las cosas puedes conseguirlas y llegar muy lejos”, ante el aplauso de sus compañeros y autoridades presentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

