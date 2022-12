El sector del mÃ¡rmol se queda sin ayudas al carburante

S�ganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El sector del mármol se queda sin ayudas al carburante viernes 30 de diciembre de 2022 , 11:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Gobierno central vuelve a ignorar al sector primario de la minería en la prórroga de la bonificación a los combustibles, provocando un agravio comparativo frente a otros sectores primarios que sí son beneficiarios. Las empresas del sector primario de la minería son, nuevamente, ignoradas por el Gobierno central en la prórroga de la bonificación a los combustibles. Las medidas, adoptadas en Consejo de Gobierno, sí tienen en cuenta, sin embargo, a otros sectores primarios como beneficiarios, lo cual provoca una preocupante situación de agravio comparativo. “No entendemos que el sector primario de la minería haya quedado, una vez más, excluido del descuento de 20 céntimos al litro de carburante, aun sabiendo que el gasoil es la fuente de alimentación de toda la maquinaria de canteras y se consume en grandes cantidades”, indica el presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, AEMA, Jesús Posadas. La patronal lleva trabajando desde el pasado marzo en una incansable actuación frente al Gobierno, que ha incluido, entre otras iniciativas, innumerables reuniones para trasladar su problemática y advertir de la terrible situación que está lastrando las cuentas de resultados de las empresas, hasta el punto de provocar su cierre. “Hablamos de un sector generador de empleo estable, con los coeficientes de cotización a la Seguridad Social más altos de todos los sectores y que, a su vez, es proveedor de otros sectores primarios”, ha informado el presidente, quien ha incidido en que “las empresas extractivas no logran saber por qué se está produciendo esta discriminación tan evidente con respecto a otros sectores primarios”. “No pedimos que se nos trate mejor, -ha declarado Posadas-, pero, por lo menos, en las mismas condiciones”. Después de que el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania ya dejara fuera de todas las medidas sectoriales a la industria de la piedra y al sector primario de la minería, a día de hoy, siguen sin poder acogerse a ninguna de las ayudas del Ejecutivo. “La supervivencia de nuestra industria es inviable si el Gobierno ignora nuestras necesidades”, advertía Jesús Posadas, quien desde entonces y junto a parte de su Junta Directiva, se ha reunido con el Secretario de Estado de Memoria Democrática del Gobierno de España, Fernando Martínez, el Subsecretario de Industria, Comercio y Turismo, Pablo Garde, el Director General de Industria, Pablo Gutiérrez y el Director de Gabinete de la Ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz, así como, con Manuel García Hernández, Director General de Política Energética y Minas y Daniel Torrejón, Subdirector General de Minas, con el mismo propósito: solicitar la inclusión del sector de la minería, CNAE 08.11, en todas las medidas adoptadas y salvar la situación que está provocando la caída de las empresas en una profunda crisis económica. Es una informaci�n de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

