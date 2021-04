Deportes Ampliar El sénior femenino cae en casa del líder lunes 05 de abril de 2021 , 18:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las locales fueron superiores, demostrando porqué no han perdido ningún partido esta temporada, mientras que las celestes no bajaron nunca los brazos





El sénior femenino del CD El Ejido cayó este domingo en casa del líder, el Atlético La Cañada en un partido donde las locales se mostraron superiores en juego y en el que las celestes acusaron la falta de cambios y los problemas físicos que arrastraban algunas de las jugadoras.



Pese a que el equipo celeste trató de defender su área y jugar, tuvo problemas en defensa con la lesión de Miriam Céspedes nada más comenzar el encuentro que fue sustituida por Cristina Navarro, que llegaba al partido sin haber podido completar ninguna sesión de entrenamiento en la última semana. A ellos se unían bajas sensibles como la de Karina o Adelina, entre otras.



Enfrente se encontraban con un rival que no ha perdido hasta el momento ningún partido de competición esta temporada, con muy buen juego y que apunta ya a otra categoría superior.



De esta manera, los goles no tardaron en comenzar a llegar para La Cañada Atlético para llegar al descanso con una ventaja ya de 6-0 que dejaba sentenciado el encuentro. En la segunda mitad las locales consiguieron aumentar el marcador hasta el definitivo 9-0, pese a que las ejidenses en ningún momento bajaron los brazos.



Dos son los partidos que le quedan por delante a las celestes para finalizar la Liga 2020-2021 como son el Pavía B al que se recibirá el próximo fin de semana, mientras que cerrará la competición frente a Roquetas 2018.



9 UCD La Cañada At.: Lorena Martínez, María Dolores Izquierdo, Marta Bañón, Andrea Callejón, Celia Enrique, Rocío López, Ana María Corral, Inmaculada Montosa, Helena Mañas, Marion Romanelli, Lorena Rodríguez. También jugaron Gema Callejón, Inmaculada Fernández y Beatriz Román.

0 CD El Ejido: Cristina Benavides, Elena Sánchez, Lola López, Lorena Martín, Ana Espínola, Ana Maldonado, Noelia Villegas, Rocío Antequera, Miriam Céspedes, Nerea López y Ángeles López. También jugaron Cristina Navarro y Rafika.

Árbitros: Marta Viciana, Alejandro Alemán y Sergio Gómez.

Goles: 1-0 (8′) María Dolores Izquierdo; 2-0 (16′) Rocío López; 3-0 (20′) Lorena Rodríguez; 4-0 (24′) Ana María Corral; 5-0 (35′) Beatriz Román; 6-0 (42′) Andrea Callejón; 7-0 (48′) Andrea Callejón; 8-0 (80′) Lorena Rodríguez; 9-0 (85′) Marion Romanelli.

Estadio: Ciudad Deportiva de La Cañada

