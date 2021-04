Radiología de Torrecárdenas incorpora videoconferencia a la docencia

lunes 05 de abril de 2021 , 18:25h

De este modo se cuenta con una mayor disponibilidad de material técnico al estar varios radiólogos trabajando a la vez, se aprovecha más el tiempo de formación y a los médicos residentes les permite tener independencia a la hora de estar delante de su propia pantalla







La Unidad de Radiología del Hospital Universitario Torrecárdenas trabaja con un nuevo sistema de docencia, implantado por el Servicio de Informática del hospital. Debido a las condiciones de seguridad que hay que mantener por la pandemia de Covid-19, los médicos adjuntos imparten vía telemática, mediante la herramienta corporativa de videoconferencia ‘Circuit’, su formación a los médicos especialistas residentes internos y externos que rotan por este servicio, a pesar de estar compartiendo espacio en una misma sala de informes. Este sistema complementa a la docencia tradicional que también se sigue impartiendo.



Según ha explicado la radióloga Ana Martínez, la utilización de ‘Circuit’ nos está aportando muchas ventajas y permite una mejora en la docencia”. Con esta nueva metodología “tenemos una mayor disponibilidad de material técnico porque estamos varios radiólogos trabajando a la vez, no tenemos tiempos muertos ya que cada uno, desde nuestra estación de trabajo trabajamos simultáneamente y a los médicos residentes les permite tener independencia a la hora de estar delante de su propia pantalla, porque pueden estar trabajando viendo el histórico de imágenes por ejemplo a la vez que el médico adjunto está elaborando un informe”. Para la radióloga del Hospital Universitario Torrecárdenas “no tenemos tiempos muertos, así que la docencia es aún más completa. No estar todos juntos delante de una misma pantalla viendo un solo caso nos permite aglutinar esas ventajas de tiempo y de espacio”. La doctora Ana Martínez ha detallado que “una vez que terminen estas restricciones por la pandemia vamos a continuar con este tipo de docencia ya que nos está dando muy buenos resultados en los periodos de formación de los médicos residentes”.



Por su parte, y según ha detallado la residente Laila Zitan “las posibilidades que nos ofrece el poder trabajar con la herramienta corporativa de videoconferencia ‘Circuit’ son muchas ya que, por ejemplo, el médico adjunto es el que abre la historia del paciente en su ordenador y comparte su pantalla con los demás participantes. Con ello, mientras comparte esa pantalla puede ir explicando en tiempo real todos los pormenores del estudio en cuestión. Lógicamente es una gran ventaja porque si somos cuatro o cinco los residentes que estamos trabajando al mismo tiempo, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de estar con su pantalla de manera individual viendo todo y recibiendo las explicaciones del médico adjunto”.



Mariano Lozano, también médico especialista residente en Radiología, ha asegurado que “es un sistema que ha venido para quedarse, sin duda, porque su funcionamiento a través de una conexión a internet es muy cómoda. Nos conectamos con el adjunto y podemos estar varios residentes trabajando de manera simultánea. Así tenemos más independencia y autonomía a la hora de valorar los estudios ya que también nos permite poder compartir nuestras dudas o sugerencias mientras el adjunto está elaborando su informe. Me parece un sistema muy bueno porque se aprovecha mucho más el tiempo”. Asimismo este sistema podría permitir poder seguir recibiendo docencia al residente desde casa en caso de estar obligado a permanecer en el domicilio propio por algún tipo de enfermedad, gracias a que no se necesita nada más que su conexión mediante wifi.