Capital El ‘Smart Green Cube’ tendrá la primera piedra en 2023 jueves 07 de julio de 2022 , 18:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco lo ha hecho público durante la presentación de la plataforma de comercialización AgroIntel, una herramienta pionera enmarcada en el Polo de Innovación Tecnológica El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este jueves junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en funciones, Carmen Crespo, en la presentación de la Plataforma de Comercialización AgroIntel, una herramienta que forma parte del Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Cita 4.0 de Andalucía impulsado por la Junta. En el marco de la presentación, el primer edil ha anunciado que este jueves se ha aprobado en la Comisión de Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo el proyecto de demolición del antiguo edificio de Correos, donde se ubicará el ‘Smart Green Cube’, con un presupuesto base de licitación de 762.836,84 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Asimismo, ha señalado que “hoy los almerienses somos testigos de un compromiso cumplido del presidente Juanma Moreno” y ha agradecido al Gobierno de la Junta de Andalucía y a la consejera de Agricultura y todo su equipo “el excelente trabajo” que están haciendo con el Polo de Innovación Agrícola y por lo que va a suponer “no solo para la agricultura almeriense sino también como elemento de revitalización del centro de Almería”. En este sentido, ha celebrado que este compromiso de la Junta, “ya en marcha”, vaya a convertir a Almería “en centro de decisiones estratégicas de un sector en donde Andalucía es una potencia mundial”. Y es que, gracias a este Polo, desde el mismo centro de Almería se planificarán las actuaciones y se tomarán decisiones claves “para el futuro de un sector que tiene en Almería una referencia internacional de talento y trabajo”. Por su parte, la responsable de Agricultura se ha mostrado convencida de que otros territorios “copiarán” esta herramienta que “inicia hoy su andadura”. Sobre la importancia de la plataforma, Crespo ha afirmado que “este proyecto, junto al DIH de Córdoba de industria agroalimentaria, es uno de los más potentes de España en el ámbito agrario” y ha apostado por “ir creciendo con él”. Plataforma pionera El objetivo de esta plataforma pionera es facilitar la toma de decisiones en la producción, distribución y comercialización por parte del sector agroalimentario. Por tanto, la consejera ha animado a los andaluces a colaborar activamente en la incorporación de información, ya que “cuantos más datos privados se incorporen, mejores serán las predicciones”. Al respecto, Carmen Crespo ha valorado la apuesta del sector andaluz, y en concreto almeriense, por esta iniciativa en la que se han implicado entidades como Coexphal, Ecohal, Hortyfruta, las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias. “El afán de Almería, y sobre todo del sector hortofrutícola, es aprovechar las posibles sinergias entre empresas para mejorar la comercialización de nuestros productos y su acceso al mercado”, ha comentado. La consejera ha explicado también que esta plataforma utiliza la inteligencia artificial y los algoritmos (Big Data) para formular predicciones de gran interés para los agricultores como, por ejemplo, estimaciones de producción o de los diferentes precios que se esperan en cada momento de la campaña. Su objetivo final es mejorar la productividad, el rendimiento y la rentabilidad de los agricultores y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), ha volcado ya en ella datos procedentes de los servicios de estadística de la Consejería de Agricultura, del Ministerio, de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como de Reino Unido, Italia y Francia. Además, también recoge información de las estaciones agroclimáticas de la Junta, de la Agencia Estatal de Meteorología y de los mercas MercaMadrid, MercaBarna y MercaBilbao. Esta herramienta incorpora actualmente los precios de cotización del pimiento, la berenjena y la sandía en las distintas subastas, si bien, como ha apunado Crespo, “en el futuro introduciremos más productos” para responder a las necesidades de todos los productores de la Comunidad Autónoma. Smart Green Cube, instituto de investigación e incubadora El Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Cita 4.0 de Andalucía contempla cuatro ejes de actuación entre los que se encuentran, además de la Plataforma de Comercialización, el ‘Smart Green Cube’, cuyas obras podrían empezar a principios de 2023, según ha comentado la consejera; el Instituto Mixto de Investigación y la Incubadora de Empresas. El Ayuntamiento de Almería cedió a la Junta el solar donde se encontraba la antigua sede de Correos, en pleno centro, para poner en marcha el ‘Smart Green Cube’, otro de los ejes del Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura en el cual está previsto invertir 10 millones de euros. Este montante asignado por la Consejería de Agricultura incluye las obras de edificación (7,4 millones) y la adquisición de equipamiento necesario para dotar las instalaciones (2,6 millones). Por un lado, estas instalaciones acogerán soluciones tecnológicas innovadoras para la agroindustria y la agricultura intensiva para pulir los detalles y prestaciones que se han necesarios antes de su salida al mercado; y por otro, ejercerá como laboratorio de pruebas de agricultura vertical. El Gobierno andaluz espera que este edificio inteligente atraiga inversión y permita retener y generar talento. Por su parte, el Instituto Mixto de Investigación es otro ejemplo de la apuesta del Gobierno andaluz por la colaboración público-privada, ya que en él cooperan el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), la Fundación Cajamar, la Fundación Tecnova y la Universidad de Almería. Por último, la Incubadora de Empresas que se enmarca en el Polo de Innovación busca ejercer como aceleradora de startups proporcionando un espacio de trabajo y un mentor para definir el modelo de negocio, captar nuevos clientes y lograr financiación. El objetivo final es retener y atraer el talento gracias al gran mercado de producción y comercialización que supone la provincia de Almería.

