El soterramiento, más cerca

María del Mar Vázquez

domingo 19 de marzo de 2023

El acuerdo que acabamos de lograr entre el Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Ministerio de Transportes y Adif, cerrando el texto del convenio para la ejecución y financiación de la segunda fase de la integración del ferrocarril en nuestra ciudad es, sin duda, una excelente noticia para todos los almerienses. La mejor, probablemente, en las últimas semanas.

De este modo se pone fin a las especulaciones que hace unas semanas provocaron momentos de incertidumbre sobre el futuro de esta actuación, que no sólo por esperada sino sobre todo por necesaria, va a marcar el desarrollo urbano de Almería a corto y medio plazo.

El soterramiento es ya imparable y ya vamos avanzando hacia el siguiente paso, que será la licitación por parte de Adif del proyecto de ejecución, aprobado el pasado 9 de diciembre de 2022, con un presupuesto total de 234,77 millones de euros. Y eso es algo que no se va a dilatar en el tiempo, ya que la sintonía es plena de cara a la agilización de los trámites y estoy convencida de todos haremos lo posible para que en pocas semanas podamos tener buenas noticias.

Y no sólo eso: he ofrecido al resto de partes la posibilidad de formalizar la firma oficial del convenio en Almería, para visibilizar no sólo nuestra voluntad de acuerdo y entendimiento, sino la unanimidad de la sociedad almeriense de cara a la necesidad de contar con mejores y más eficaces servicios ferroviarios. Y eso es algo en lo que todos los almerienses estamos de acuerdo, porque exigir unas comunicaciones ferroviarias acordes a las necesidades reales de una provincia dinámica y exportadora como Almería no es un gesto político: es tan sólo sentido común, ya que nuestro problema ferroviario necesita soluciones y no culpables.

Por lo tanto, creo que es momento de destacar la importancia de un acuerdo que va a permitir llevar a cabo un proyecto tan deseado e imprescindible como la segunda fase de soterramiento, que nos va a permitir transformar nuestro modelo de ciudad haciéndolo más sostenible, permeable y accesible. Y en este escenario, el Ayuntamiento de Almería seguirá siendo y sintiéndose parte de una reivindicación colectiva necesaria y justa, que no se activa o silencia en función de quien gobierne, sino que se mantiene firme y responsable ante los verdaderos protagonistas de la demanda ferroviaria de nuestra provincia, que son todos y cada uno de los almerienses.

María del Mar Vázquez
Alcaldesa de Almería (PP)