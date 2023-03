Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) El soterramiento que viene Ana Martínez Labella Más artículos de este autor Por lunes 20 de marzo de 2023 , 08:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La reunión mantenida por el Ayuntamiento, junto al Ministerio de Transportes, Junta de Andalucía y Adif, el pasado jueves, daba el visto bueno al borrador del convenio con las aportaciones acordadas de todas las administraciones implicadas y establecía el compromiso del gestor de infraestructuras ferroviarias de licitar las obras de la segunda fase de la integración ferroviaria previsiblemente para final de mes. Con un presupuesto de casi 244 millones de euros, su ejecución permitirá transformar una amplia zona de la ciudad, haciéndola más permeable y accesible, una vieja aspiración que elimina los puentes de Los Molinos, de la Avenida del Mediterráneo o el paso subterranéo de La Goleta. Adiós a la división de la ciudad. Siempre hemos estado al frente de la reivindicación para la mejora de las comunicaciones ferroviarias y de la ejecución de aquellos proyectos, como es el caso del soterramiento, por los que lleva años peleando esta ciudad. En este punto, me gustaría significar la negociación que el Ayuntamiento ha realizado no solo para la consecución del mejor proyecto, también en lo que se refiere a la aportación municipal, algo más de 34 millones de euros que, con fondos europeos, podrán rebajarse a la mitad. Ahora queda esperar, insisto, a que, se liciten las obras sin dilación y que haya agilidad en su contratación para ejecutar una segunda fase que contempla el soterramiento de aproximadamente 1,5 kilómetros de tramo ferroviario, prolongando el túnel construido en El Puche e incluyendo en el proyecto la remodelación y adecuación de la actual estación de tren, que se mantiene en superficie -diferenciando dos edificios, uno para la explotación ferroviaria y otro para los autobuses-, con una nueva playa de vías y andenes a la cota actual, y adaptada para los nuevos tráficos de Alta Velocidad. Además, se ejecutará un aparcamiento público subterráneo bajo las dársenas de la estación de bus. El proyecto asegura también la viabilidad de la conexión del futuro ramal al Puerto. En paralelo a esta licitación seguiremos vigilantes en el cumplimiento de plazos y proyecto para la llegada del AVE, comprometido por el Gobierno para 2026... Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Ana Martínez Labella Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería 87 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)