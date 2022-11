Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El subdelegado anima a los ayuntamientos que a sumarse a VioGén jueves 24 de noviembre de 2022 , 13:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para formar parte del mismo hace falta contar con cuerpo de Policía Local El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha animado a los ayuntamiento que todavía no forman parte del sistema VioGén, de protección a las víctimas de violencia machista, a que lo hagan, ya que esta herramienta se ha demostrado como una de las más eficaces y precisas para luchar contra la violencia de género. El sistema VioGén se puso en marcha en 2007 y, a lo largo de estos quince años ha integrado a todas las instituciones públicas con responsabilidades en la prevención para crear un registro completo de la violencia de género, de gran utilidad para avanzar hacia la desaparición de esta execrable lacra. El sistema, dependiente del Ministerio del Interior, ofrece actualmente protección a más de 2.500 mujeres en nuestra provincia. “Deseo animarte a que, como alcalde, des el paso para que tu municipio también forme parte de un programa cuyo objetivo fundamental no es otro que proteger a las víctimas de la violencia machista”, expone el subdelegado del Gobierno, José María Martín, en la carta remitida a los municipios que aún no se han incorporado al sistema VioGén. En la misma, Martín Fernández destaca que “los ayuntamientos ponéis rostro, nombre y dirección a las situaciones de violencia de género que se dan en vuestro entorno, conocéis a las mujeres que la sufren y, en muchos casos, también a sus hijos. Por eso es tan importante vuestra implicación, para dar una respuesta inmediata a una lacra que es tan real como las 1.171 mujeres que han sido asesinadas en nuestro país -36 de ellas en Almería- desde 2003, fecha en la que comenzaron a registrarse estos terribles y aborrecibles crímenes”. Hasta la fecha, un total de 38 mujeres han sido asesinadas en nuestro país a manos de sus parejas o ex parejas, crímenes que han dejado a 26 huérfanos menores de edad. Una de estas mujeres, Maite, fue asesinada por su marido el pasado mes de mayo en Tíjola. A lo largo de las últimas décadas, nuestro país se ha dotado de herramientas para luchar contra la violencia de género, el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Primero fue la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y después, en 2017, la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que formularon toda una serie de medidas encaminadas a la erradicación de la violencia sobre las mujeres. La última de estas medidas ha sido la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

