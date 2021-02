Almería El subdelegado del Gobierno en Almería preside la reunión del Centro de Coordinación jueves 18 de febrero de 2021 , 15:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En este órgano participan los máximos responsables de las administraciones públicas de la provincias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y vela por el cumplimiento de las medidas establecidas para el control de la pandemia



El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, ha coordinado hoy la última reunión semanal del Cecor provincial, el Centro de Coordinación que integra a los principales responsables institucionales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A partir de ahora, este órgano, que coordina las actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil para velar por el cumplimiento del estado de alarma decretado por el Gobierno de España el pasado 9 de octubre, se reunirá cada quince días ante la mejora de los datos de contagio registrada en los últimos días.



En la reunión telemática participan representantes de los municipios de más de 20.000 habitantes y de la Diputación provincial en nombre de los ayuntamientos más pequeños, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería junto al delegado de Salud y Familia, el comisario de la Policía Nacional, el coronel de la Guardia Civil, el superintendente de la Policía Local de Almería, el inspector jefe de la Policía adscrita y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno.



En la reunión se ha hecho, por parte de cada interviniente, un repaso de la situación en la provincia de Almería, aportándose los datos más relevantes competencia de cada administración pública.



De la Fuente, junto al resto de participantes, se ha congratulado del grado de colaboración y coordinación institucional para resolver los distintos ámbitos de la crisis sanitaria, reconociéndose la importante labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el control de la movilidad de los ciudadanos, especialmente en aquellos municipios que aún permanecen en confinamiento perimetral.

