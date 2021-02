Almería Ayuda Alimentaria reparte 1.067.384 kilos de alimentos a 46.513 personas jueves 18 de febrero de 2021 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno ha visitado hoy las instalaciones de Cruz Roja, organización que, junto con el Banco de Alimentos, se encarga de la distribución de los alimentos a las entidades autorizadas, 138 en toda la provincia



Manuel de la Fuente Arias ha visitado esta mañana las instalaciones de Cruz Roja en el polígono Sector 20 de la capital almeriense para conocer el desarrollo de la tercera fase del Programa de Ayuda Alimentaria que el Gobierno de España destina a familias en riesgo de exclusión social. En esta última fase, Cruz Roja y el Banco de Alimentos, entidades que se encargan de la distribución de los alimentos, repartirán entre 138 asociaciones de toda la provincia 1.067.384,24 kilos de productos valorados en 970.513,14€. La Subdelegación del Gobierno en Almería actúa, a través de la Dependencia de Agricultura, como Unidad de Control del programa.



Con esta tercera fase culmina la anualidad 2020 de este programa de ayuda, que cuenta en la provincia con 46.513 beneficiarios.



En total, sumando también los alimentos repartidos a lo largo de la primera y segunda fase, desarrolladas en junio y septiembre del año pasado, Almería habrá recibido un total de 2.984.190,48 kilos de productos -cifrados en 2,6 millones €- de los 22,6 millones de kilos de alimentos que le han correspondido a Andalucía en el reparto de alimentos a nivel nacional

