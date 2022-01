Sucesos El subdelegado del Gobierno, Guardia Civil y alcalde de Sorbas analizan la fiesta ilegal de Nochevieja miércoles 05 de enero de 2022 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta mañana, Manuel de la Fuente se ha desplazado a Sorbas para analizar con su alcalde, José Fernández Amador y con jefe interino de la Comandancia en Almería, Pedro Herrera, las actuaciones realizadas para poner fin a la rave sin autorización realizada en una cantera del término municipal El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, acompañado por el secretario general de la Subdelegación, Juan Ramón Fernández y mandos de la Guardia Civil en la provincia, ha mantenido hoy un encuentro en el ayuntamiento de Sorbas con su alcalde, José Fernández Amador, para analizar el operativo desplegado por la Guardia Civil desde que la Subdelegación tuvo conocimiento del inicio de la macrofiesta ilegal desarrollada en una cantera del término municipal sorbeño. La actuación de la Guardia Civil hizo que decenas de los participantes en la fiesta fueran abandonando el lugar progresivamente hasta que, en el día de ayer, la rave ilegal se dio por disuelta. El alcalde de Sorbas ha reconocido el trabajo realizado por el instituto armado, desplegado en la zona. El teniente coronel Pedro Herrera, jefe interino de la Comandancia, ha explicado los detalles de la operación realizada por la Guardia Civil hasta culminar, en el día de ayer, con la concentración multitudinaria en dicha cantera. Asimismo, ha dado cuenta de la dificultad existente para el desalojo de las personas concentradas –en muchos casos, en evidente estado de embriaguez o por consumo de sustancias estupefacientes-, que hacía inviable la conducción de los vehículos allí congregados. Por otra parte, el teniente coronel Herrera ha manifestado que, actualmente, la Guardia Civil tramita las correspondientes denuncias, no solo contra el promotor de la rave ilegal, sino también contra aquellas otras personas identificadas que hayan podido infringir normativa local, autonómica o estatal Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

