El subdelegado del Gobierno se reúne con el alcalde de Rioja martes 25 de octubre de 2022 , 16:32h Analizan asuntos relativos a la seguridad del municipio noticiasdealmeria.com El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido esta mañana una reunión con el alcalde de Rioja, Manuel Juárez Fernández y parte de su equipo de gobierno, para analizar, de forma conjunta, aspectos relativos a la seguridad ciudadana en el municipio. En el encuentro se ha valorado la posibilidad de crear una junta local de seguridad en el municipio a solicitud del ayuntamiento, con el objetivo de que, a través de este órgano colegiado, se refuerce la seguridad en todo el término municipal riojeño.

