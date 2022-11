Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El subdelegado expresa a la Asociación de Ucranianos la solidaridad de Almería martes 08 de noviembre de 2022 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha mantenido hoy una reunión con las representantes de la Asociación de Ucranianos en Almería, a quienes ha trasladado “todo su apoyo” y la colaboración de la Administración con los ciudadanos ucranianos residentes en la provincia. Las representantes de la Asociación de Ucranianos han mostrado su preocupación por la situación actual en el país, con repetidos cortes de luz debido a los daños causados por Rusia en la infraestructura energética, en una época en la que las temperaturas empiezan a ser bajas en muchas zonas del país. Por otra parte, la asociación ha trasladado al subdelegado las distintas acciones que está llevando a cabo para recaudar material y ropa de abrigo que poder enviar a su país. La próxima será una comida benéfica en Almería el próximo día 19, en la que también habrá fila cero. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

